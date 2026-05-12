Pietiniame rajone klaidžiojo stirna

Rumpiškės gatvėje klaipėdietė užfiksavo po kiemus lakstančią stirną.
Gyvūnas buvo pastebėtas viename daugiabučio kieme. Vaizdo įraše matyti, kaip stirna blaškosi.
Paviešinti kadrai sulaukė daugybės gyventojų reakcijų ir komentarų.
Vieni stebėjosi vis dažniau mieste pasirodančiais laukiniais gyvūnais, kiti svarstė, kas juos išvaro iš natūralių buveinių.
„Kaip blaškosi vargšelė – kaip joms pasislėpti? Štai kaip veikia miškų kirtimas“, – po įrašu socialiniame tinkle komentavo vienas klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Nors laukinių gyvūnų mieste pasitaiko vis dažniau, ne kiekvienu atveju žmogaus pagalba yra būtina. Kaip nurodoma Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos svetainėje, svarbiausia nepanikuoti ir netrukdyti gyvūnui pasišalinti pačiam.
Laukinių gyvūnų ar jų jauniklių gelbėti nereikia – gyvūnas, patekęs į gyvenamą ar aptvertą teritoriją, dažniausiai pats randa kelią iš jos pasišalinti.
Tik pastebėjus, kad gyvūnas yra sužalotas, reikėtų pranešti Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu.
Naujausi komentarai