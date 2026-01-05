Plungėje dėl snygio vykdomi nepertraukiami kelių valymo darbai

Kaip informavo Plungės miesto seniūnija, vakar gatvės valytos iki vėlyvo vakaro, o 3 valandą nakties valymo darbai vėl pradėti.
Sniego išvežimo darbai vyko visą naktį. Iš J. Tumo-Vaižganto, Sinagogų ir Dariaus ir Girėno gatvių išvežta 14 000 kub. m sniego. Šiandien sniegas bus vežamas iš Rietavo, Telšių ir kitų gatvių. Išvežus sniegą, lengviau valyti šaligatvius.
Šįryt, 7.30 val., surengtas Plungės miesto seniūnijos ir rangovo UAB „Raguvilė“ vadovų pasitarimas. Sudėliotas darbų sąrašas, akcentuota, kad mieste pagrindinį dėmesį būtina skirti šaligatviams, stotelėms, perėjoms.
Kaimo seniūnijose taip pat intensyviai ir nepertraukiamai valomi keliai ir gatvės. Kai kur darbai vyko per naktį. Dedamos visos pastangos, kad visi gyventojai galėtų kuo saugiau pasiekti savo darbus, ugdymo, gydymo įstaigas ir kitas vietas.
Gyventojų toliau prašoma išlikti ramiems, kantriems ir geranoriškiems. Savivaldybė nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisideda prie sniego valymo mieste, miesteliuose, gyvenvietėse, kaimuose. Gamta krečia pokštus, tad šaunu, kad su jais dorojamasi bendromis jėgomis.
Įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų dar kartą prašoma atkreipti dėmesį į savo pastatų stogų būklę – primenama, jog pastatų savininkai ir administratoriai turi pareigą užtikrinti stogų priežiūrą, laiku nuvalyti sniegą ir varveklius, kad tai nekeltų pavojaus nei žmonių, nei turto saugumui.
