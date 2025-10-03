Po nakties randa tuščias mašinų padangas: kaltininkai – vaikų grupelė?

„Vienas kažką darė prie „Lexus“ automobilio ratų. Kai sudrausminau, tada pabėgo, tačiau po kelių minučių vėl važinėjo aplink kvartalą. Tai ne pirmas atvejis – jau kelis kartus ryte radome nuleistas padangas ar nubraižytus automobilių šonus“, – teigė moteris, nenorėjusi, kad jos pavardė būtų viešinama.
Jos teigimu, labiausiai nustebino ne pati situacija, o vaikų drąsa – jie taip elgiasi ne tik vakare, bet ir dieną, kai pro šalį vaikšto daug praeivių.
„Jie tai darė dar dienos metu – juk žmonės grįžta iš darbų, eina pro šalį, o jiems nė motais“, – pasakojo klaipėdietė.
Po šiuo įrašu ir kiti kvartalo gyventojai patvirtino matę panašaus amžiaus vaikų grupelę, keliaujančią tarp kiemų ir ieškančią „nuotykių“. Vienas vyras pasakojo juos matęs mėtančius pagalius į langus, kitas – bandant nusukti vožtuvus nuo automobilio.
„Tėvai nupirko paspirtukus, dviračius, bet gražesnius ventilius turbūt reikia patiems pasivogti“, – piktinosi vienas klaipėdietis.
Žmonės tikisi, kad nedorėliai bus atpažinti ir juos sudrausmins ne kas kitas, o jų tėvai.
„Gal kas atpažinsite savo vaikus ir paaiškinsite jiems, kad išleisti orą iš svetimo automobilio padangų ar kitaip gadinti svetimą turtą yra draudžiama, nes kitą kartą tikrai kas nors iš kaimynų paaiškins kitaip“, – pridūrė įvykio liudininkė.
