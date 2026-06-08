Poilsiautojai skundžiasi: trumpas apsilankymas prie jūros dabar kainuoja gerokai daugiau

Kad pamatytum Olando Kepurės skardį ir čia pasivaikščiotum pajūriu, dabar tenka gerokai paploninti piniginę. Prie lankomiausios pajūrio vietos, pritraukiančios apie pusę milijono žmonių, nuo birželio pasikeitė automobilių stovėjimo įkainiai.
Dabar pirma valanda kainuoja 2,50 euro, o kiekviena paskesnė – net 3,50 euro.
„Dabar tikrai labai brangu, įdomu, ar spėsime per valandą nueiti pirmyn ir atgal“, – svarstė poilsiautoja.
„Pigiau nebus vis tiek. Kuo toliau, tuo geriau gyvensime“, – kalbėjo poilsiautojas.
„Šiais laikais viskas brangu, ką čia gali ginčytis – neužginčysi“, – sakė moteris.
„Brangoka, sakyčiau. Aišku, pajūrio zona, vėlgi ekologija, tvarumas, visa kita“, – svarstė poilsiautoja.
Klaipėdos rajono politikai apskaičiavo, kad valandos pakanka nuo apžvalgos aikštelės vaizdais pasigėrėti ir grįžti iki automobilio.
„Srautų reguliavimo tikslu padarėme nuo antros valandos stovėjimą brangesnį, kad žmonės, pabuvę čia, išvažiuotų ir užleistų kitiems stovėti. Aikštelė nėra didelė“, – aiškino Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus.
Kadangi netoli yra dar penkios automobilių stovėjimo aikštelės ir kur kas didesnės nei prie Olando Kepurės, poilsiautojai raginami naudotis jomis.
„Pačioje Karklėje yra keletas aikštelių, kur kaina tris ir daugiau kartų pigesnė. Kur stovėjimas už valandą kainuoja 1 eurą ar 60 centų. Tai tikrai galima ten pasistatyti ir pajūriu einant prieiti prie Olando Kepurės“, – teigė V. Butkus.
Aikštelėje prie Olando Kepurės jau greitai pažeidėjus kameromis gaudys automatinė fiksavimo sistema. Klaipėdos rajono valdžios teigimu, už automobilių stovėjimą surenkami pinigai toli nuo pajūrio nenukeliauja.
„Vienas dalykas – bus naujos aikštelės įrengimas. Kitas – šiemet įrengėme ir naujus tualetus, kurių čia nebuvo. Taip pat Karklės paplūdimyje, nors jis laukinis, nupirkome ir pastatėme persirengimo kabinas“, – pasakojo V. Butkus.
Klaipėdos rajonas už stovėjimą mokamose aikštelėse pajūryje pernai surinko apie 120 tūkst. eurų.
Palanga kasmet gerokai praturtėja. Surenka per 1,5 milijono eurų.
„Atvažiuoji – pagalvės mokesčiai, visur mokėti už parkavimą. Tai einame kelis kilometrus, pasilikę mašiną prie gyvenamosios vietos, ir nesukame galvos, kuo arčiau pasistatyti“, – sakė poilsiautojas.
Kurorte norintys neišlaidauti gali rinktis tris nemokamas aikšteles.
„Tai Taikos gatvėje 2, ten yra puikiai sutvarkytos nemokamos aikštelės su elektros pakrovimu. Man asmeniškai netoli iki jūros – 15 minučių“, – sakė Palangos viešosios tvarkos ir rinkliavų tarnybos vadovas Algimantas Bluškis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Rinkliavų Palanga nekeičia trejus metus.
„Pigiausiai mašiną laikyti kainuoja 80 centų už valandą geltonojoje zonoje, o brangiausia – 2,20 euro žaliojoje zonoje. Tai yra Palangos senamiestis ir miesto centrinė dalis“, – aiškino A. Bluškis.
Neringoje brangiausia stovėjimo zona apima centrinę Nidos dalį. Čia lengvųjų automobilių stovėjimas kainuoja 3 eurus už valandą.
Tačiau Neringa sako praplėtusi žaliąją zoną, kur už valandą reikia mokėti 1 eurą. Dar 50 centų pigiau automobilį palikti galima mėlynojoje zonoje.
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