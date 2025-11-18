Pradedamas tvarkyti tiltas per Šyšą Šilutėje – keisis eismo organizavimo tvarka

„Prastos būklės tiltų sąrašas trumpėja. Tiltas per Šyšos upę yra išskirtinis – ne tik technine, bet ir kultūrine bei istorine prasme. Atlikus darbus, jis taps patogesnis, saugesnis ir dar labiau pritaikytas kasdieniams vietos gyventojų poreikiams. O svarbiausia – tai ilgalaikė investicija į geresnį regioninį susisiekimą ir gyvenimo kokybę Šilutės krašte“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Darbai bus vykdomi krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruože nuo pradžios iki 0,3 km, kuris Šilutės mieste sutampa su Rusnės gatve. Vykdant projektą bus tvarkomas ne tik tiltas per Šyšos upę (0,04 km), bet ir tiltas per Šyšos slėnį (0,27 km) bei kelio Šilutė–Rusnė ruožas nuo pradžios iki 0,3 km.
Uždarius transporto priemonių ir pėsčiųjų eismą per Geltonąjį tiltą, automobilių eismas bus organizuojamas pagal suderintą schemą Lietuvininkų, Žalgirio, Tulpių, Rusnės gatvėmis. Pėsčiųjų eismas vyks tarp miesto centro ir ligoninės esamu pėsčiųjų tiltu.
Pasibaigus technologinei pertraukai, nuo kitų metų kovo vidurio planuojama pradėti darbus kelio Šilutė–Rusnė ruože nuo Geltonojo tilto iki Šilutės ligoninės (0,08–0,3 km), eismas vyks viena eismo juosta. Šie ribojimai galios iki 2026 m. rugsėjo pabaigos.
Kad kelionės būtų sklandžios ir saugios, vairuotojai raginami stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.
„Pradedamas rekonstruoti dar vienas itin prastos būklės tiltas. Šis metalinis arkinis tiltas yra istorinę techninę vertę turintis statinys, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, todėl jo tvarkymas bus sudėtingesnis. Rekonstruojant šį tiltą bus remontuojami ar restauruojami jo elementai, o prastos būklės elementai, kurių neįmanoma restauruoti, bus keičiami naujais, atitinkančiais originalius elementus. Išliks ir senojo tilto akmeninė grindinio danga“, – kalbėjo „Via Lietuva“ Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė.
Tiltas per Šyšą pastatytas 1914 m., kapitalinis remontas paskutinį kartą atliktas apie 1997 m. Kapitaliai remontuojant tiltą, bus sutvarkyta perdanga, paklotas, turėklai, šalitilčiai, plieninės konstrukcijos ir kt. Po remonto tilto išvaizda liks nepasikeitusi, tačiau Kultūros paveldo departamento pavedimu, tiltui turi būti grąžinta jo pirminė spalva – šviesiai pilka. Tokia spalva buvo būdinga XX a. pradžios architektūrai, o geltona spalva tiltas buvo perdažytas prieš keletą dešimtmečių.
„Girdime visuomenės diskusijas dėl tilto spalvos. Paveldosaugininkų teigimu tiltas turi būti perdažytas pilka spalva, tokia, kokia buvo pastačius tiltą nepriklausomoje Lietuvoje – 1914 m. Vis dėlto, jei vietos gyventojai, savivaldybė sutars su paveldosaugininkais kitaip, mes pritarsime bendram sprendimui dėl tilto per Šyšos upę spalvos. Mūsų tikslas – saugus ir tvirtas tiltas“, – sakė V. Petrėtienė.
Tiltas per Šyšos slėnį pastatytas 1950 m., rekonstruotas 2006 m. Jo būklė nebloga. Vykdant projektą, bus naujai įrengti deformaciniai pjūviai, sutvarkytos pažeistos šalitilčių plokščių, atitvarų blokų, turėklų porankių apsauginės dangos bei sutvarkyta vandens nuvedimo sistema.
Vykdant projektą, numatyta sutvarkyti esamų pėsčiųjų ir dviračių, pėsčiųjų takų bei šaligatvių dangas. Kad eismas būtų saugesnis, bus atnaujinta horizontaliu ženklinimu pažymėta pėsčiųjų perėja bei pėsčiųjų perėja su iškiliu greičio mažinimo kalneliu, pastatyti kelio ženklai ir atnaujintas horizontalus kelio važiuojamos dalies ženklinimas.
Darbus vykdys UAB „Švykai“, sutarties vertė – 2,1 mln. Eur su PVM. Techninį darbo projektą rengė UAB „Tyrens Lietuva“.
