Praeivius pribloškė netvarka

Gyventojai pastebi, esą šalia Tiltų g. 3 pastato mėtosi įvairios šiukšlės, maisto likučiai, o pati vieta atrodo neprižiūrėta.
Žmones stebina ne tik netvarka, bet ir sklindantis nemalonus kvapas.
„Einant pro šią vietą pasklinda dvokas – panašu, kad ten ne vienoje vietoje yra apvemta, mėtosi maisto likučiai, smulkios šiukšlės. Vieta yra purvina, tamsi, netvarkinga ir tikrai nepuošia senamiesčio“, – pasakojo pasipiktinęs klaipėdietis Jonas.
Gyventojai tikisi, kad teritorija artimiausiu metu bus sutvarkyta, o atsakingi asmenys imsis priemonių užtikrinti tvarką.
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