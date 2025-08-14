Prie poliklinikos – balti dūmai

Klaipėdietė Inga viešai pasidalijo nuostabą keliančiu vaizdu – neįprastu būdu siautėjančiais paaugliais.
Įraše matyti, kaip trys vaikai, panašu, panaudoję gesintuvą, lakstė šaligatviu, leisdami vienas į kitą baltus dūmus.
„Duokite paaugliams pasidžiaugti vaikyste – kada jiems pasidžiaugti, jeigu ne dabar?“ – retoriškai klausė šį vaizdelį pažiūrėjęs klaipėdietis Robertas.
Nors kai kurie miestiečiai paauglių veiksmus vertino su humoru, kiti piktinosi, kad tokios „linksmybės“ gali sukelti pavojų tiek patiems jaunuoliams, tiek aplinkiniams, ypač tada, jeigu veiksmas vyksta judrioje vietoje, kur važinėja daug automobilių.
„Beržinės košės jiems reikia, o ne gesintuvo rankoje“, – griežtai apibendrino dar vienas klaipėdietis.
Nors tai gali pasirodyti kaip paprastos ir niekam netrukdančios šėlionės, akivaizdu, kad niekada negalima žinoti, kada ekstremaliau elgiantis nutiks nelaimė.
