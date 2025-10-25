 Prieš svarbų startą plečia partnerių ratą

2025-10-25 15:00 diena.lt inf.

Žaliasis vandenilis Klaipėdos uoste bus pradedamas gaminti jau kitąmet. Analogų Lietuvoje ir tarp kaimyninių valstybių neturintį projektą baigianti įgyvendinti Klaipėdos uosto direkcija plečia partnerių, su kuriais bus bendradarbiaujama panaudojant žaliąjį vandenilį, ratą. Partnerystė su žinomu sunkvežimių gamintojo „Volvo Trucks“ atstovu Lietuvoje – dar vienas žingsnis kuriant vandenilio ekonomiką.

Sutartis: rengiantis gaminti žaliąjį vandenilį, uosto direkcija ir „Volvo Trucks“ tarpusavio bendradarbiavimą įtvirtino partnerystės sutartimi. / G. Gražio nuotr.

Jungia bendras siekis

Klaipėdos uoste netrukus prasidės naujas etapas – jau kitąmet bus pradėtas gaminti žaliasis vandenilis.

„Rengiantis šio analogų tarp kaimyninių valstybių neturinčio projekto startui, žvelgiame į ateitį ir dedame pamatus darniai sistemai, jungiančiai visas grandis nuo degalų gamybos iki naudojimo. Partnerystė su „Volvo Trucks“ yra pirmasis ir labai svarbus žingsnis siekiant integruoti vandenilį į autotransportą ir kurti švaresnę ateities logistiką“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Supratimo memorandumas tarp Klaipėdos uosto direkcijos ir „Volvo Lietuva“ pasirašytas Vilniuje vykusiame Transporto inovacijų forume.

Abu partnerius vienija siekis mažinti veiklos pėdsaką gamtoje ir kurti švaresnę aplinką, todėl susitarimu įtvirtintas siekis bendradarbiauti gaminant ir panaudojant žaliąjį vandenilį.

Rimti ateities planai

Klaipėdos uostas ir „Volvo Lietuva“ užsibrėžė tikslus ne tik bendradarbiauti mažinant į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį bei skatinti transporto ir logistikos kompanijas rinktis žaliųjų degalų technologijas, bet ir įgyvendinti svarbų bandomąjį projektą, atnešiantį žaliąjį vandenilį į autotransporto sistemą.

„Volvo Trucks“ į Klaipėdą ateityje ketina pristatyti vandeniliu varomą sunkvežimį, kuris naudos Klaipėdos uoste gaminamą žaliąjį vandenilį.

Bus siekiama išbandyti, kaip alternatyviais degalais varomas sunkvežimis įsilietų į logistikos sistemą ir gabentų krovinius.

„Vandenilį matome kaip vieną svarbiausių alternatyviųjų degalų dėlionės elementų, siekiant nulinės emisijos kelių transporte. Šiandien lyderystė reiškia ne veikti vieniems, o formuoti bendradarbiavimu paremtą ekosistemą, kuri padės spartinti dekarbonizaciją ir kurti vertę vežėjams, transporto paslaugų užsakovams ir visuomenei. Todėl sujungdami jėgas su Uosto direkcija – novatorišku ir tvarumo siekiančiu partneriu – sieksime prisidėti prie sklandesnio perėjimo link švaresnio ateities transporto ir skatinti vandenilio technologijų plėtrą“, – kalbėjo „Volvo Lietuva“ pardavimo direktorė Asta Koženiauskienė.

Darbai jau įsibėgėjo

Siekdama plėsti žaliojo vandenilio vartojimą geležinkelių transporte, Klaipėdos uosto direkcija jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo memorandumą su LTG grupe.

Taip pat bendradarbiavimo susitarimas yra pasirašytas su Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, su kuria ieškoma būdų žaliąjį vandenilį panaudoti uoste dirbančiai technikai.

Vandenilį matome kaip vieną svarbiausių alternatyviųjų degalų dėlionės elementų, siekiant nulinės emisijos kelių transporte.

Šiuo metu Klaipėdos uoste vyksta vandenilio aikštelės statybos, užsienyje gaminama stotelės įranga, o rugsėjo pabaigoje Italijoje sėkmingai atlikti žaliojo vandenilio stotelės svarbiausio įrenginio – elektrolizerio – gamykliniai bandymai.

Visus statybos ir įrangos montavimo darbus numatoma užbaigti ateinančių metų vasarį, o pavasarį Klaipėdos uoste jau bus pradedama gaminti žaliąjį vandenilį.

Žaliojo vandenilio gamybos projektas Klaipėdos uoste iš dalies bus finansuojamas 2021–2027 m. ES fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Planuojama, kad bendra vandenilio gamybos ir papildymo juo stotelių projekto vertė sieks apie 12 mln. eurų, ES lėšomis bus finansuojama apie 6 mln. eurų.

