Priminimas: paskutinis mėnuo susimokėti už atliekų tvarkymą Klaipėdoje ir Neringoje

Jei turite nekilnojamojo turto Klaipėdos mieste ar Neringoje ir nesate tikri, ar sumokėjote visą 2025 m. vietinės rinkliavos sumą, kviečiame kreiptis tel. +370 800 133 44, e. p. [email protected].
Patikrinti mokėjimų istoriją galite ir naudodamiesi E-savitarna https://mano.kratc.lt.
Atsiskaitomosios sąskaitos tik vietinei rinkliavai už komunalinių atliekų tvarkymą:
- Gavėjas: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
- Gavėjo kodas: 163743744
- Gavėjo bankas: „Swedbank“ AB, a/s LT527300010106971593 (mokama Klaipėdos miesto savivaldybės rinkliava)
-
Gavėjo bankas: „Swedbank“ AB, a/s LT527300010106971690 (mokama Neringos savivaldybės rinkliava).
