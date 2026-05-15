Prioritetas – strateginių objektų apsauga

Uostamiesčio vadovas A. Vaitkus akcentavo, kad pagrindinė kalba sukosi apie Klaipėdos saugumą.
Kyla didelis klausimas, kaip valstybės aparatas veiktų ekstremaliomis sąlygomis.
„Šiuo metu savivaldybė imasi atsakomybės sujungiant visas struktūras į vieną bendrą visumą, formuojami reagavimo algoritmai, kad būtų aiškus situacijos valdymas, kai to prireiks. Čia kalba apie strateginius objektus ir jų apsaugą. Tai yra mūsų gyvenimo kasdienybė, mes turime objektus, kuriuos būtina apsaugoti“, – kalbėjo A. Vaitkus.
Mero teigimu, kokios bebūtų geros technologijos, neatmetama žmogiškos klaidos tikimybė.
„Nekalbu apie tą baisią dieną X, bet noriu pabrėžti, kad Klaipėda – strategiškai svarbiausias miestas Lietuvoje, pas mus yra įvairūs objektai, kuriuos privalu atitinkamai saugoti. Ir įvykus vienokio ar kitokio pobūdžio nelaimei, reikia numatyti labai aiškius būdus, kurių pagrindu būtų gelbėjami pirmiausia žmonės ir valstybės bei savivaldybės turtas. Todėl kalbų apie tai niekada nebus per daug“, – pabrėžė A. Vaitkus.
Klaipėdos meras pridūrė, kad komandiruotės Vokietijoje metu su kolegomis vokiečiais taip pat kalbėta ir apie saugumą Baltijos jūros regione, apie ES pozicijas apsaugant žmones, tai šiuo laikotarpiu aktualu ir Klaipėdos miestui.
Naujausi komentarai