Prisidėti prie išsaugojimo gali kiekvienas: už nupirktą maišelį – „Lidl Lietuva“ parama ruoniams

„Duok ruoniukui penkis“ projektas pradėtas 2021 metais. Jo esmė paprasta: įsigyjant daugkartinį maišelį su ruoniuku, „Lidl Lietuva“ skiria 0,05 euro Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro veiklai. Per ketverius metus šios iniciatyvos ir pirkėjų įsitraukimo dėka surinkta daugiau nei 245 tūkst. eurų, o tai į jūrą padėjo sugrąžinti net 82 ruoniukus.
„Tikime, kad naujas, žaismingesnis ir ryškesnis maišelio dizainas paskatins dar daugiau pirkėjų jį įsigyti. Taip prisidėsime ne tik prie aplinkai draugiškesnių sprendimų skatinimo, bet ir prie pagalbos Baltijos jūros gyvūnams“, – sakė „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Anot jos, šis projektas yra ne tik finansinė pagalba Lietuvos jūrų muziejui, bet ir būdas kelti sąmoningumą apie Baltijos jūros ekosistemą. Iniciatyva primena, kad net ir mažas kasdienis pasirinkimas – kaip daugkartinio maišelio įsigijimas – gali virsti dideliu indėliu gyvūnų gerovei ir prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ateities kartoms.
Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Nina Puteikienė taip pat pabrėžia, kad ši parama yra itin svarbi jų kasdieniam darbui: „Šios lėšos leidžia ne tik užtikrinti reikiamą priežiūrą ir reabilitaciją nusilpusiems ar sužeistiems ruoniukams, bet ir pasirūpinti, kad jie galėtų grįžti į natūralią Baltijos jūros aplinką. Kiekvienas pirkėjų pasirinktas maišelis mums reiškia dar vieną gyvūną, gavusį šansą į gyvenimą jūroje.“
Naujas dizainas – dar žaismingesnis ir stilingesnis
Atnaujintas daugkartinis maišelis „Duok ruoniukui penkis“ išsiskiria nauju, dar žaismingesniu ir patrauklesniu dizainu, kurį sukūrė lietuvių menininkė ir iliustratorė Justė Urbonavičiūtė (Kissi Ussuki). Tai – ne tik tvaresnė, bet ir stilinga alternatyva pirkiniams susidėti.
„Pastebime, kad pirkėjai vis dažniau sąmoningai renkasi tvaresnes alternatyvas: stengiasi mažinti plastiko vartojimą, renkasi daugkartinius pirkinių ar vaisių bei daržovių maišelius. Tai rodo, kad tvaresni sprendimai tampa ne tik atsitiktiniu pasirinkimu, bet vis labiau įprasta kasdienybės dalimi. Toks pirkėjų elgesio pokytis įkvepia mus toliau plėtoti iniciatyvas, kurios padeda prisidėti prie aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės“, – teigė „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė M. Anilionė.
Atnaujinti „Duok ruoniukui penkis“ daugkartiniai maišeliai yra tinkami pakartotiniam perdirbimui ir sertifikuoti trimis tarptautiniais standartais: „Global Recycled Standard (GRS)“, „OEKO-TEX Standard 100“ ir „BRCGS Packaging Materials“. Tai reiškia, kad jie pagaminti iš ne mažiau kaip 95 proc. perdirbtų medžiagų, yra saugūs vartotojams ir tinkami sąlyčiui su maisto produktais.
Skalbiami rankomis žemoje temperatūroje, maišeliai gali būti naudojami nuo keliasdešimties iki daugiau nei šimto kartų – tai paverčia juos ne tik aplinkai draugiška, bet ir ekonomiškai naudinga alternatyva.
Tvarūs pasirinkimai pirkėjams
„Lidl“ dar 2020 metais pirmieji Lietuvoje iš didžiųjų prekybos tinklų atsisakė plastikinių pirkinių maišelių ir pasiūlė pirkėjams tvaresnę alternatyvą – daugkartinius arba popierinius pirkinių maišelius. Šiemet buvo sertifikuoti prekybos centro daugkartiniai maišeliai – jie gaminami iš dar draugiškesnių aplinkai, patvaresnių medžiagų, gali būti naudojami dešimtis ar net šimtą kartų, todėl yra ekonomiškai ir ekologiškai naudinga išeitis.
Be daugkartinių maišelių, pirkėjai „Lidl“ parduotuvėse gali rinktis popierinius maišelius iš FSC sertifikuotos celiuliozės bei daugkartinius vaisių ir daržovių maišelius. Šie sprendimai kasmet padeda sumažinti plastiko sunaudojimą šimtais tonų ir tampa neatsiejama tvarios kasdienybės dalimi.
Atnaujintus „Duok ruoniukui penkis“ daugkartinius pirkinių maišelius galima rasti 82 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
