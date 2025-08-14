Pusė Klaipėdos neužmigo dėl laivo keliamo triukšmo

Pirmieji piktintis šaižiu iš Konteinerių terminalo sklindančiu garsu pradėjo Žvejybos uosto rajono gyventojai. Jie pabudo 1.15 val.
Jokio pranešimo apie pavojų gyventojai negavo.
Socialiniuose tinkluose naktį klaipėdiečiai ginčijosi, kas skleidžia miegoti neleidžiantį garsą: vieni tikino, kad tai laivo skleidžiamas garsas, kiti spėliojo, kad triukšmauja vilkikai.
Penktadienį ryte, apie 10 val., Klaipėdos valstybinio uosto direktorius Algis Latakas patikino, kad naktį ir jam nebuvo žinoma apie triukšmo šaltinį ir priežastis.
Ryte jam buvo pranešta, kad garsias sklido iš Konteinerių terminale, prie 127-osios krantinės prišvartuoto su Olandijos vėliava plaukiojančio laivo „Happy Dragon“. Laivas gabena metalo konstrukcijas.
Panašu, kad signalas įsijungė dėl techninio gedimo.
„Pavojus klaipėdiečiams nebuvo kilęs. Mūsų vaizdo kameros fiksuoja tik vaizdą, o ne garsą, todėl informacija mūsų naktį nepasiekė. Šiuo metu mūsų darbuotojai aiškinasi įvykio aplinkybes vietoje“, – teigė uosto vadovas apie 10 val.
