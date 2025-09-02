Rugsėjo 13-ąją į Nidą sugrįžta viena įspūdingiausių aviacijos švenčių – „Aero Nida 2025“

Šiemet šventė simboliškai pažymės ir mažąjį jubiliejų – penkerių metų sukaktį nuo aerodromo veiklos atkūrimo. Renginys taip pat skiriamas pirmojo lietuviško lėktuvo ANBO-I šimtmečiui – šiais metais minimi ANBO-I sukūrimo ir Lietuvos aviacijos kūrėjų metai, taip pat Felikso Vaitkaus skrydžio per Atlantą 90-osioms metinėms.
„Aero Nida“ kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų – nuo aviacijos entuziastų iki šeimų su vaikais, ekstremalių pojūčių ieškotojų bei gyvos muzikos gerbėjų.
Renginio mecenatas „Heximus“ – HP įrangos ir IT sprendimų ekspertai Jūsų verslui. Jų parama leidžia šventei augti ir skristi dar aukščiau.
Įspūdinga aviacinė programa: nuo akrobatikos ore iki muzikos žvaigždžių koncertų
Renginys lankytojams nemokamas, renginio startas – 15.30 val., kai šventę atidarys Rolandas Mackevičius. Lankytojų lauks įspūdinga aviacinė programa, padalinta į tris dalis, kuriose – kvapą gniaužiantys akrobatiniai pasirodymai, specialiai šiai šventei kurti numeriai, bei garsių Lietuvos ir užsienio pilotų šou.
Tarp aviacinių pasirodymų – Monikos Liu su grupe ir grupės „Biplan“ koncertai, o mažųjų žiūrovų lauks – saldžios dovanos krentančios tiesiai iš dangaus.
Akrobatiniai skrydžiai, superautomobiliai ir įtampa ore
Aviacinę programą pradės legendinis An-2 orlaivis su parašiutininkais, po kurio seks vienas už kitą įspūdingesni pasirodymai:
- ANBO akrobatinė grupė (R. Paksas, A. Žentelis, R. Noreika).
- Igoris Lobanovas „Ironwolf Aerobatics“ ir unikalus duetas, lydimas gyvai atliekamos „Ten Walls“ muzikos, kurtos specialiai šiam pasirodymui.
- Oro ir žemės dvikova – lėktuvas lenktyniaus su Bentley superautomobiliu.
- Motociklo šuolis virš skrendančio lėktuvo, kurį atliks „Skyhackers“ komanda.
- Baltic Amber Team pasirodymas.
- Reaktyvinis „Eclipse 500 Jet“ – debiutuos pirmą kartą „Aero Nidos“ istorijoje.
- Lietuvoje pagaminto Mini LAK sklandytuvo pasirodymas.
- IGL-1 Biplano šou su dūmų efektais.
- Du sinchroniškai skrendantys An-2 lėktuvai.
- Ir, žinoma, renginio kulminacija – „Baltic Bees Jet Team“ – naikintuvų grupė iš Latvijos.
Vakaro programa „Sutemos“: šviesos, ugnies ir muzikos šou
Vakare šventė persikels į emocingą finišą – su jau tradicine tapusia programa „Sutemos“. Renginio dangų nušvies grupės ANBO ir Igorio Lobanovo „Ironwolf Aerobatics“ vakariniai skrydžiai, pirotechnikos efektai bei specialios šviesos instaliacijos, sukursiančios nepakartojamą finalinį reginį.
Išskirtinė proga – apžvalginiai skrydžiai virš Kuršių nerijos
Visą savaitgalį lankytojai ir patys turės galimybę pakilti į orą – apžvalginiai skrydžiai virš Kuršių nerijos bus siūlomi nuo penktadienio iki sekmadienio už specialią kainą. Tai unikali proga išvysti Kuršių marias, Baltijos jūrą ir Nidą iš paukščio skrydžio.
Penktadieniui arba sekmadieniui skrydį įsigiję lankytojai dalyvaus loterijoje, kurioje – prizai, įsteigti renginio rėmėjų.
Veiklos visai šeimai: nuo muzikos iki lėktuvų dirbtuvių
Šventėje netrūks pramogų ne tik ore, bet ir ant žemės. Tarp aviacinės programos dalių lankytojų lauks muzikinė scena, kurioje pasirodys garsūs Lietuvos atlikėjai.
Vaikams – speciali KidsGo Tech zona, kur jie galės susipažinti su dronų technologijomis, konstruoti lėktuvų modelius, lavinti kūrybiškumą. Bus ir batutų zona, saldžių siurprizų „iš dangaus“, susitikimai su tikrais pilotais bei Lietuvos aviacijos muziejaus atvežta ekspozicija.
Tvarus ir patogus atvykimas
Renginio dieną automobiliais privažiuoti prie Nidos aerodromo nebus galima, todėl organizatoriai skatina rinktis aplinkai draugiškus sprendimus – atvykti pėsčiomis, dviračiais ar paspirtukais. Lankytojų patogumui tarp Nidos centro ir aerodromo kursuos trys traukinukai bei elektrinis autobusiukas.
Traukinukai, dekoruoti renginio partnerio „Profitus“, taps ne tik susisiekimo priemone, bet ir smagia pramoga – su netikėtais siurprizais.
Rėmėjai ir patirčių kūrėjai
„AeroNida 2025“ partneriai aktyviai įsitraukia į renginio kūrimą:
- „Rokiškio sūris“ – kvies į Rokiškio Grand sūrių degustacijas.
- „Novaturas“ – pasirūpins jaukia poilsio zona su „Slowdown“ sėdmaišiais ir suteiks galimybę laimėti kelionę.
- „Bentley Vilnius“ – pristatys super automobilio galimybes.
- „Profitus“ – supažindins su investavimo galimybėmis, skelbs konkursus ir kvies sukti laimės ratą.
- „Vero Cafe“ – nuo rugsėjo 8 d. visose tinklo kavinėse bus galima paragauti specialiai šventei sukurtos kavos „SkyLate“, kurios skonis lydės iki pat renginio dienos ir jo metu.
- „Austrės.lt“ – kvies nepamiršti, kad šventė vyksta pajūryje, ir siūlys paragauti šviežių austrių.
- Maistu rūpinsis Nidos restoranas „Pušynai“, kuris maitins žiūrovus ir renginio dalyvius.
Renginio informacija
- Data: Rugsėjo 13 d. (šeštadienis);
- Vieta: Nidos aerodromas;
- Laikas: 15:00–22:00 (atidarymas – 15:30 val.);
- Vedėjas: Rolandas Mackevičius;
- Įėjimas: Nemokamas;
„Aero Nida 2025“ – tai renginys, kuriame kiekvienas ras ką nors sau. Tai daugiau nei aviacinis šou – tai įspūdžių kupina diena gamtos ir oro erdvės apsuptyje. Būkite jos dalimi!
Renginį globoja: Neringos savivaldybė.
Organizatoriai: Nidos oro parkas, Nido aeroklubas, Nidos sklandymo mokykla.
Mecenatas: Heximus — HP įrangos ir IT sprendimų ekspertai Jūsų verslui.
Pagrindiniai rėmėjai: Rokiškio sūris, Novaturas, Bentley Vilnius, Profitus, LTOU VIP terminalas, Vero Café.
Rėmėjai: Akvilė, RedBull, Chazz, Sun365, Cannumo, Stebuklai SPA, Pušynai, Austrės.lt, Slowdown, KarKar, VSAT.
Informaciniai partneriai: Lrytas.lt, Žmonės, Radijas Kelyje, Vakarų Ekspresas, Klaipėdos diena, Owexx, 2go.
