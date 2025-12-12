Ryškus renginys Gargžduose – Klaipėdos rajono mero padėkos vakaras

„Ko gero, pasakysiu akivaizdžią tiesą – didžiausia mūsų rajono stiprybė ir visų pokyčių variklis yra žmonės. Žmonės, kurie kuria, kurie telkia bendruomenes, kurie investuoja į ateitį mūsų rajone. Šiandien būtent tokius žmones ir apdovanojame. Tuos, kurie prisideda prie mūsų kultūros puoselėjimo, istorinės atminties saugojimo, Klaipėdos rajono augimo ir klestėjimo. Nuoširdžiai sveikinu nominacijų laureatus ir dėkoju visiems, kurie kasdieniu savo darbu kuria šviesią mūsų rajono ateitį“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
„Metų kultūros žmogus“ – Edita Barauskienė
Edita Barauskienė – rašytoja, išleidusi daugiau kaip dešimt knygų, o šiemet išskirtinai suspindėjo jos naujoji knyga „Karo vaikų likimai“, kurioje – pokario istorijos ir nenumaldomas mūsų krašto vaikų noras kabintis į gyvenimą net sunkiausiais laikais.
Beveik šešiasdešimt metų Priekulėje gyvenanti Edita yra tikra šio krašto istorijos liudytoja. Jos knygoje aprašomos istorijos apie pokario vaikus, kurių dauguma augo be tėvo ar kurie per karą neteko abiejų tėvų ir atsidūrė vaikų namuose, nieko nežinojo nei apie savo tėvus, nei ar turi brolių, seserų, apie kylančius klausimus, kas aš toks, kodėl aš būtent toks.
Savivaldybė sveikina krašto šviesuolę rašytoją E. Barauskienę, tapusią garbingos nominacijos „Metų kultūros žmogus“ laureate.
„Metų bendruomenė“ – Drevernos bendruomenė
Vėjų ir milžinų krašte jau 22 metus veikianti Drevernos bendruomenė visuomet pasižymėjo veiklumu, savo tradicijų ir išskirtinumo saugojimu, gebėjimu megzti ryšius su kultūros įstaigomis, seniūnija, verslu.
Šiemet ši bendruomenė suspindo dar ryškiau – tapo Mažąja Lietuvos kultūros sostine. Greta šio pasiekimo dreverniškiai gali didžiuotis ir dar vienu ne mažiau svarbiu – jie tapo „Metų bendruomenės“ nominacijos laureatais.
Drevernos bendruomenės pirmininkė Lina Strumylienė sako, kad jų bendruomenė yra priėmusi esminį sprendimą – būti ne stebėtojais, o tais, kurie veikia. Tad šiemet kartu su partneriais suorganizavę per 60 renginių, Drevernos bendruomenė tapo tikru šviesos spinduliu Klaipėdos rajone.
„Metų proveržis“ – UAB „Infes“
„Metų proveržio“ nominacija šiemet itin ryški. Per rekordinį laiką pastatyti du didžiausi objektai Klaipėdos rajono istorijoje – Sendvario „Saulės“ mokykla ir Klaipėdos rajono daugiafunkcis sporto centras. Abu jie duris atvėrė šį rugsėjį, abiejuose šiandien gausu gyvybės, juoko ir veiksmo. Tai – Savivaldybės sėkmės istorija, tuo pačiu ir generalinio rangovo UAB „Infes“ proveržis Klaipėdos rajone.
UAB „Infes“ įrodė, kad net ir didžiausius darbus galima daryti sklandžiai bendradarbiaujant bei greitai sprendžiant iššūkius. Svarbiausia – puiki komanda bei įsitraukę partneriai.
„Metų verslas“ – UAB „Saint-Gobain“
Už stambią pramoninę investiciją Klaipėdos rajone, tvarumą ir renovaciją skatinančius statybinių mišinių sprendimus šiemet „Metų verslo“ nominacijos laureatais tapo įmonė „Saint-Gobain“.
8,5 mln. eurų investavusi ir šių metų kovo mėnesį sausų statybinių mišinių gamyklą Gargžduose atidariusios įmonės veiklos direktorius Simonas Masalskas džiaugiasi apdovanojimu ir sako, kad Klaipėdos rajone kurti verslą – verta.
Savivaldybė sveikina įmonę „Saint-Gobain“ tapus „Metų verslo“ nominacijos laureate ir linki sėkmingos veiklos, plėtros bei sklandaus darbo ir įsiliejimo į Klaipėdos rajono bendruomenę.
