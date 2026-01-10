 Šaltis iš uostamiesčio niekur nedings

Šaltis iš uostamiesčio niekur nedings

2026-01-10 05:00
Daiva Janauskaitė

Šaltis dar neketina palikti pajūrio, kitą savaitę sulauksime ir sniego, ir šalčio. Tie, kuriuos džiugina tokie orai, galės mėgautis gražiais vaizdais ir pramogomis, o tie, kuriems baisu paslysti, bus priversti stebėti žiemą pro langą.

Šerkšnas: gamta pastarosiomis dienomis suteikia progų pasigrožėti ypatingais vaizdais.
Šerkšnas: gamta pastarosiomis dienomis suteikia progų pasigrožėti ypatingais vaizdais. / L. Dykovaitės nuotr.

Šiandien šiaurės rytų vėjas gali smarkauti iki 15 m/s, snigs, laikysis 5–7 laipsnių šaltis.

Sekmadienį pūs 8–13 m/s šiaurys, naktį dar truputį pasnigs, naktį paspaus 8–10 šaltukas, dieną numatoma 3–5 laipsniai šalčio.

Pirmadienis prognozuojamas apsiniaukęs, vėjas rims, sniego nelaukiama, naktis bus tokia pat šalta, kaip sekmadienį, dieną taip pat nebus šilta – šals iki 5–7 laipsnių šalčio.

Antradienį pietryčių vėjas atpūs dar šaltesnį orą, kritulių nesitikima, bet naktį termometro stulpelis leisis iki 12 laipsnių padalos, dieną rodys apie 6–8 šalčio.

Panašus numatomas ir trečiadienis, tik vakare gali truputį pasnigti.

Ketvirtadienio naktį snigs, dieną – be žymesnių kritulių, šaltis po truputį trauksis, naktį atvės iki 7–9 laipsnių, dieną bus kur kas šilčiau, termometrai rodys tik 2–4 laipsnius.

Penktadienį prie pajūrio gali priartėti anticiklonas, todėl galima tikėtis šiokio tokio atšilimo. Sniego nenumatoma, naktį temperatūra bus apie 3–5 laipsnius šalčio, dieną bus pora laipsnių šilčiau.

Jeigu ciklonas neaplenks Klaipėdos, kitas savaitgalis gali būti vėjuotas, termometro stulpelis artės prie 0 padalos.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų