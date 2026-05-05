Savivaldybė perėmė svarbią susisiekimo arteriją

Nuosavybės teisė į šią gatvę savivaldybei įregistruota vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir pasirašius perdavimo–priėmimo aktą su Akcine bendrove „Via Lietuva“.
Perimtas kelio ruožas siekia apie 1,134 km. Tai svarbi Nidos susisiekimo arterija: ja naudojasi Neringos gimnazijos bendruomenė, ji veda pajūrio link, jungia gyvenamąsias teritorijas su centrine Nidos dalimi, o atvykstantiems į gyvenvietę tampa antruoju įvažiavimu į Nidą.
Kelio perėmimas Neringos savivaldybės nuosavybėn žymi ilgai lauktą pokytį. Daugelį metų ši gatvė, kurios statybos darbai baigti 1971-aisiais, buvo tvarkoma tik fragmentiškai, apsiribojant laikinais remonto sprendimais, nors jos būklė kėlė vis daugiau klausimų tiek gyventojams, tiek kurorto svečiams. Savivaldybė nuolat sulaukdavo nusiskundimų dėl prastos dangos, tačiau iki šiol galimybės problemą spręsti iš esmės buvo ribotos, nes kelias nepriklausė savivaldybei.
Perėmus šį infrastruktūros objektą, savivaldybė įgyja galimybę savarankiškai planuoti kompleksinį gatvės atnaujinimą.
„Per pastarąjį dešimtmetį tvarkybos darbai palietė kone visas Neringos gyvenviečių gatves, tačiau ši iki šiol taip ir nesulaukė reikalingų pokyčių. Dabar atsiranda reali galimybė tai pakeisti – planuoti nuoseklų gatvės atnaujinimą. Žinoma, dar turime sutvarkyti su žeme susijusius formalumus – žemės nuomos ir valdymo klausimus. Tai būtini žingsniai prieš pradedant infrastruktūros atnaujinimo darbus“, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Svarbu suprasti, kad gatvės atnaujinimas nevyks akimirksniu: pirmiausia bus atliktas nuodugnus būklės vertinimas, parinktas tvarkymo būdas, projektas. Tačiau svarbiausias lūžis jau įvyko – perėmus gatvę į savo rankas, Neringos savivaldybė galės pasirūpinti, kad šis įvažiavimas į Nidą pagaliau atitiktų kokybės standartus ir darniai įsilietų į puoselėjamą kurorto aplinką.
Naujausi komentarai