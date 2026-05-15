Savivaldybių reitinge Klaipėdos rajonas – geriausiųjų dešimtuke

Galutinis „Savivaldybių gyvenimo kokybės reitingas“ parengtas šias dvylika sričių sugrupavus pagal svarbą naudojant 1 tūkst. taškų skalę. Klaipėdos rajono savivaldybė surinko 644,03 taškų.
Aukščiausią poziciją – antrąją vietą – Klaipėdos rajonas užėmė demografijos kategorijoje ir iš 70 galimų taškų surinko 63,90. Užimtumo ir pajamų kategorijoje įsitvirtino šeštoje vietoje (51,04 taškų iš 70), aplinkos ir tvarumo kategorijoje – septintoje (62,64 taškų iš 90). Dešimtąsias vietas Klaipėdos rajono savivaldybė užėmė sveikatos (92,23 taškų iš 130) ir ekonomikos (55,38 taškų iš 120) kategorijose.
„Patekimas į stipriausių Lietuvos savivaldybių dešimtuką – dar vienas puikus įvertinimas Klaipėdos rajonui. Tai rodo, kad kryptingas darbas kuriant patrauklią gyvenimo aplinką, stiprinant ekonomiką, gerinant viešąsias paslaugas ir rūpinantis žmonių gerove duoda rezultatų. Ypač džiugu matyti aukštus įvertinimus demografijos, užimtumo, pajamų bei aplinkos ir tvarumo srityse, kurios tiesiogiai atspindi gyvenimo kokybę mūsų rajone. Šis pasiekimas kartu yra ir įpareigojimas nesustoti – toliau auginti Klaipėdos rajoną kaip modernią, patogią ir šeimoms patrauklią savivaldybę“, – teigė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
