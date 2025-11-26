Seminare „Laiko tiltu į Mažąją Lietuvą“ – ne tik apie istoriją

Renginio organizatoriai priminė, kad Tilžės akte buvo deklaruojamas garsių Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjų 1918 metų lapkričio 30 d. pasirašytas reikalavimas prijungti Mažąją Lietuvą prie Didžiosios.
„Nors susijungimas įvyko tik po kelerių metų ir nebuvo įgyvendintas tokiu mastu, kaip įsivaizdavo deklaracijos iniciatoriai, jis liudija prieš germanizaciją atsilaikiusių Prūsijos lietuvių siekį įsilieti į atkurtą Lietuvos valstybę ir tapti vieningos lietuvių tautos dalimi. Šis žingsnis vertinamas iš laiko perspektyvos ir skatina ne tik apmąstyti, bet ir veikti Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimo labui. Kaip jau įprasta, Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į mokslo ir kultūros sklaidos seminarą „Laiko tiltu į Mažąją Lietuvą“, kuris vyks lapkričio 26 d. 17 val. Klaipėdos etnokultūros centro salėje“, – priminė organizatoriai.
Seminare bus skaitomi trys pranešimai, vyks diskusija. Renginio vedėja – Klaipėdos universiteto profesorė Dalia Kiseliūnaitė.
Pirmąjį pranešimą „Istoriniai Rusnės vietovardžiai. Ką pamiršome?“ skaitys mokytojas lituanistas, Šilutės teatro aktorius Vytautas Bartuška.
Antrąjį – lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ valdybos narė, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja D. Kiseliūnaitė. Ji supažindins su savo neseniai pasirodžiusia elektronine knyga „Kuršių nerijos kuršininkų kalbos tekstai“.
Trečiąjį pranešimą skaitys archeologas Donatas Zubrickas. Jo tema – „Atgimimo aikštės paslaptys“. Tikimasi, kad ši tema itin aktuali klaipėdiečiams, kadangi diskusijos apie šios miesto teritorijos likimą dar nėra pasibaigusios.
