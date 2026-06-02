Siūlys pirmųjų lietuviškų bulvių

Žebarauskų ūkyje bulvių kasimas pradėtas praėjusios savaitės pabaigoje.
Į Kėdainių rajone Bublių kaime registruotą ūkį pirkėjai galėjo atvykti iš visos Lietuvos įsigyti lietuviškų bulvių.
Rimantas Žebarauskas pasakojo, kad pirmąsias bulves sodino kovo viduryje.
„Taip, manau, kad pirmieji kasame. Bet visi turgūs pilni lietuviškų bulvių. Tai kaip čia yra?“ – piktinosi ūkininkas.
R. Žebarauskas tikino, kad birželio pradžiai viliantis ragauti pirmąsias bulves, teko įdėti daug darbo.
„Pradėjome sodinti kovo 15-ąją, o baigėme 30 dieną. Užtrukome, nes rankų darbo reikėjo daug. Per dieną pasodiname hektarą bulvių, o iš viso buvo pasodinta apie 23 hektarai ankstyvųjų bulvių“, – pasakojo R. Žebarauskas.
Ūkininkai bulves sodino jau sudaigintas, daigus reikėjo saugoti, vagas dengti, o žemę laistyti.
„Daug žaidimo. Jei nebūtų lenkiškų bulvių, atsipirktų tas darbas. Lenkiškos bulvės mums viską sugadina. Prekeiviai už lenkiškas bulves moka po 30 centų, o parduoda po du eurus. Tai koks biznis. Bet pilni turgūs lentelių su užrašais, kad ant prekystalių lietuviškos bulvės. Tik Lietuvoje jų niekas dar nekasė iki šiol. O į turgų aš specialiai nevežu“, – tikino ūkininkas.
Kitas žinomas vidurio Lietuvos ūkininkas tik savaitės viduryje žada pradėti bulviakasį.
Pajūrio krašte žinomi ūkininkai dažniausiai pirmąsias bulves pradeda kasti prieš Jonines.
„Šiemet prastokas pavasaris buvo. Bet nieko neįprasto. Trūko lietaus, vėjai drėgmę išpūtė. Reikėjo laistyti“, – pasakojo ūkininkas.
Savaitgalį savame ūkyje Žebarauskai bulves pardavinėjo po 1,7 euro.
„Prekiavome tik namuose. Savaitės viduryje lietuviškų šviežių bulvių pirkėjai galės įsigyti didžiuosiuose prekybos tinkluose. Šiandien kasame, ryt pakuojame ir išvešime“, – pažadėjo R. Žebarauskas.
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