Startuoja „Metų klaipėdietė“

Tradicija rinkti aktyviausias, pilietiškiausias ir kūrybiškiausias miesto moteris gyvuoja jau 24 metus. Tad ir šiemet visi klaipėdiečiai kviečiami išrinkti ir pagerbti labiausiai uostamiesčiui nusipelniusias moteris.
Šis konkursas, organizuojamas nuo 2003 m., atkreipia dėmesį į Klaipėdoje gyvenančių, dirbančių ir kuriančių moterų indėlį į miesto kultūrinę, socialinę ir visuomeninę veiklą.
Kiekvienais metais viena laureatė išrenkama specialiai šia proga organizuojamuose rinkimuose miestiečių balsais.
Šįmet pirmojo etapo metu bus renkama 15 pretendenčių.
Nugalėtojos paskelbimo ir apdovanojimo renginys kovo 10-ąją vyks Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Visi norintieji dalyvauti iškilmingame vakare ir kartu pasidžiaugti su visomis dalyvėmis bus kviečiami įsigyti bilietus.
Bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė Lina Čekanavičė akcentavo, kad Klaipėdą garsina žmonės, kurie tyliai, bet nuolat daro ją geresnę.
„Šis konkursas – proga pastebėti moteris, kurios įkvepia, padeda ir kuria pavyzdį kitiems. Kviečiu visus klaipėdiečius ne tik stebėti, bet ir pasiūlyti savo kandidates. Parodykime, kad jų darbai svarbūs, pastangos matomos, ir kartu švęskime moterų indėlį mūsų miesto gyvenime“, – pažymėjo L. Čekanavičė.
Dienraštis primena, kad „Metų klaipėdietės“ konkurso rinkimuose negali dalyvauti politinių partijų narės.
Siūlykite savo kandidatę, trumpai pristatydami jos nuopelnus. Pasiūlymai laukiami e. paštu [email protected] ir įprastu paštu (Dienraštis „Klaipėda“, Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“, Klaipėda).
