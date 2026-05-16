Statomuose objektuose – netikėtas vizitas

A. Vaitkus savo feisbuko paskyroje pasidalijo mintimis apie vykdomų socialinių projektų svarbą miestui ir jo gyventojams.
„Man buvo svarbu savo akimis pamatyti, kaip vyksta darbai: ar laikomasi terminų, ar projektai įgyvendinami atsakingai ir kokybiškai. Tačiau dar svarbiau buvo pajusti, kokią vertę visa tai suteiks žmonėms. Nes čia kuriama ne tik infrastruktūra. Čia kuriamas didesnis saugumas, daugiau savarankiškumo, pasitikėjimo ir žmogiško orumo“, – sakė Klaipėdos vadovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad šiuo metu įvairiose Klaipėdos vietose įgyvendinami projektai reiškia kur kas daugiau nei tik naujus pastatus ar atnaujintas erdves.
„Melnragėje kyla nauji senjorų globos namai. Vilkijos gatvėje statomi grupinio gyvenimo namai žmonėms su psichikos ir intelekto negalia. Debreceno gatvėje vienu metu įgyvendinami du svarbūs projektai – kuriami laikino atokvėpio namai bei atnaujinamas Šeimos ir vaiko gerovės centras. Tauralaukyje statomas socialinis būstas dešimtims šeimų ir asmenų, kuriems šiandien labiausiai reikia saugaus ir oraus gyvenimo pradžios. Naujose patalpose netrukus įsikurs ir Socialinės paramos centras. Mano akimis, šie projektai labai aiškiai parodo, kokias vertybes renkasi Klaipėda. Tai ne tik augantis ir gražėjantis miestas, bet pirmiausia miestas, kuriame žmogus nelieka vienas tada, kai jam labiausiai reikia pagalbos, dėmesio ir saugumo“, – neabejojo A. Vaitkus.
Mero teigimu, socialiniai klausimai ilgą laiką likdavo antrame plane, nors būtent nuo jų dažnai priklauso žmogaus orumas, saugumas ir gyvenimo kokybė.
„Todėl 2026-uosius paskelbėme Socialinės atsakomybės metais. Esu įsitikinęs, kad investicijos į pagalbą žmogui nėra tik eilutės biudžete. Tai investicija į stiprią, saugią ir solidarią Klaipėdą, kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi reikalingas, gerbiamas ir matomas“, – tikino A. Vaitkus.
