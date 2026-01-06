Šventosios gyventojams – geros žinios

„Dar praėjusiais metais Tarybos kolegijai teikėme sprendimą, kuriam buvo pritarta, o jau nuo šių metų pradžios jis tapo realybe – Šventojoje pradėjo dirbti Savivaldybės administracijos skyrių specialistai. Gera žinia šventojiškiams, administracinius reikalus dabar galima susitvarkyti arčiau namų, be papildomų kelionių į Palangą. Nuo metų pradžios Savivaldybės administracijos specialistai periodiškai dirba Šventojoje, Šventosios g. 14, seniūnijos pastate“, – naujiena feisbuke pasidalijo Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Šventosios gyventojų laukia įvairių sričių specialistai, kurie dirba pagal nustatytą grafiką:
-
Pirmadieniais – Juridinio ir personalo skyriaus atstovai (pirminė teisinė pagalba);
-
Trečiadieniais – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai,
-
Ketvirtadieniais – Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai,
-
Penktadieniais – Aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus atstovai,
-
Ūkio ir turto skyriaus specialistai gyventojus priima visomis darbo dienomis.
Palangos meras džiaugiasi šiais pokyčiais, kurie, pasak jo, reikšmingai palengvins Šventosios gyventojų kasdienybę.
„Džiaugiuosi, kad šis sprendimas palengvins kasdienybę Šventosios gyventojams ir bus paprasčiau ir greičiau pasikonsultuoti, gauti atsakymus į rūpimus klausimus ar susitvarkyti reikalus vietoje, ypač tiems, kuriems kelionė į Palangą nėra lengva“, – rašė Š. Vaitkus.
Priėmimo laikas:
-
Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.30–16.30 val.,
-
Penktadieniais: 8.30–15.15 val.,
-
Pietų pertrauka: 12–12.45 val.
