Taria sudie „laukiniams vakarams“: „Laukinių Vakarų Salūno“ nebeliks

„Pagaliau! Ate „laukiniams vakarams“. Labai gera žinia – ir J. Basanavičiaus gatvė pasipuoš, ir aplinkiniai gyventojai galės ramiai miegoti naktimis“, – ketvirtadienį feisbuke rašė Š. Vaitkus.
Anot jo, ketvirtadienį savivaldybė išdavė statybos leidimą rekonstruoti J. Basanavičiaus gatvėje buvusį kino teatrą „Jaunystė“.
„Deja, pastaraisiais metais šis pastatas buvo tapęs ne kultūros ir kino, o naktinio triukšmo, konfliktų bei nuomininkų nuolatinių aiškinimųsi su policija vieta. Ne kartą girdėjome gyventojų skundus, ne kartą ieškojome sprendimų, daug bendravome ir labai laukėme savininkų veiksmų kuo greičiau tvarkytis“, – pasakojo meras.
Š. Vaitkaus teigimu, bene didžiausio triukšmo židinio Palangoje, vis dar liaudiškai vadinto „Laukinių Vakarų salūnu“, nebeliks jau netukus.
„Kartu su juo išnyks ir kai kurių neatsakingų pastato nuomininkų prasimanytos „laukinių vakarų“ nebaudžiamumo nuotaikos, ir naktinis triukšmas, kai ramybės valandomis muzika garsiai leista tiesiog ant stogo, bei nuolatinė įtampa aplinkiniams gyventojams“, – pažymėjo meras.
Kaip Š. Vaitkų informavo pastato savininkai, statinio griovimo darbai greičiausiai prasidės vasarį. Per likusį laikotarpį iki vasaros bus pasiruošta statyboms, o po vasaros bus kimbama į darbus.
Jei darbai vyks pagal planą, tikėtina, ateinančiais metais J. Basanavičiaus gatvėje duris atvers naujas, modernios architektūros, naujos koncepcijos ir, svarbiausia, kurortui derančios paskirties pastatas, pažymėjo meras. Planuojama, kad jame veiks restoranas bei viešbutis arba bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos.
Pastatą valdanti bendrovė „Via Baltica Palanga“ į šį projektą ketina investuoti apie 4 milijonus eurų.
„Esu įsitikinęs, kad naujasis pastatas bus graži traukos vieta bei moderniai papuoš mūsų kurortą. Dabar eilė atėjo ir J. Basanavičiaus g. buvusiam apleistam „Pajūrio“ viešbučiui. Dirbsime šiuo klausimu su šio pastato savininkais, kad ir ten įvyktų pokyčiai, nes Palanga sparčiai gražėja ir tvarkosi“, – tikino Š. Vaitkus.
