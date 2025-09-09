„Telefonai mamytėms svarbiau nei vaikučiai“: neapsikentę neatsakingų tėvų gelbėtojai siūlo išeitį

Kai ruduo toks gražus, Palangos pliažuose vis dar nemažai žmonių. Dabar gelbėtojams tenka kovoti su girtuokliais, juos su pykčiais iš jūros varyti. Vasarą gelbėtojai vargo su vaikais, pliažuose be tėvų priežiūros paliekamais ir į jūrą šokančiais. Kartais, nuvedus tokius vaikus tėvams, šie gelbėtojus net išplūsdavo, ko prie vaikų kimba.
„Dabar telefonai mamytėms svarbiau nei vaikučiai. Labai gaila žiūrėti, kad savo vaikučių nesaugo“, – šnekėjo pašnekovė.
„Jie vandenyje ir aš stoviu kaip žvakė vandenyje, kad tik nenubėgtų, nuolat stebime. Kai mažesni vaikai, tai vasarą čia dažnai atostogaudavome. Tėvai paleidžia, ypač jaunos poros guli, nekreipia dėmesio, palieka pakrantėje. Stebiesi, kaip taip tėvai gali daryti“, – kalbėjo kita pašnekovė.
Neapsieita ir be skaudžių pamokų. Klaipėdoje liepą 7-metis nuskendo, kai mama kaitinosi kopose, o sūnų paliko prižiūrėti vyresniam broliui. Tam, kad tėvus išmokytų su vaikais poilsiauti saugiai, gelbėtojai talkon net kvietė vaiko teisių sergėtojus, bet šie pliažuose nepanoro rodytis. Tad, bandydami ieškoti išeičių, gelbėtojai siūlo vaikams gelbėjimosi liemenes parūpinti.
„Tai yra mano pasiūlymas. Aš norėčiau, kad taip būtų, jog būtų saugu. Su gelbėjimo liemene pasaulyje nėra niekur paskendęs žmogus“, – teigė Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ar gelbėjimosi liemenės padėtų, ne visi kurortininkai įsitikinę.
„Man atrodo, kad čia būtų pats optimaliausias variantas šiai dienai – kaip ir dviratininkai kelyje su liemenėmis“, – nurodė pašnekovas.
„Lai duoda – nepakenks“, – sakė vyras.
„Gal tikrai nebūtų didelė našta, vaikų saugumas, man atrodo, svarbiausia yra“, – aiškino moteris.
„Šiaip neleidžia, kai būna pajūryje su pripučiamomis priemonėms – nei su gelbėjimosi ratais, nei su čiužiniais. Jeigu būtų liemenės, ar kaip tik jos neįneštų vaikų dar giliau į jūrą, ar nebūtų meškos paslauga ta liemenė“, – nurodė pašnekovė.
Dėl vaikams skirtų gelbėjimosi liemenių kurorto gelbėtojai kreipėsi į savivaldybę.
„Situacija dėl vaikų nepriežiūros paplūdimiuose yra iš tikrųjų nenormali. Kita vertus, reikėtų suprasti tokį dalyką, kad Palanga fiksuoja išskirtinai didelius poilsiautojų, atvykstančiųjų į Palangą, srautus. Vien pernai mes fiksavome apie 1,5 milijono nakvynių“, – nurodė Palangos savivaldybės patarėja Tamara Zaiceva.
Kadangi vaikų kurorte atostogauja daugmaž apie 200 tūkstančių, visus aprūpinti gelbėjimosi liemenėmis neva nerealu.
„Netgi skaičiuojant, kad pirktumėme, tarkime, po 20 eurų vaikams, tai tiek, kiek jų sulaukiame Palangoje, būtų 4–5 milijonai eurų. Tai neadekvati našta vietos biudžetui“, – kalbėjo Palangos savivaldybės patarėja.
Palangos gelbėtojų vadovas sako, kad galima rasti ir kitokių būdų.
„Aš siūlyčiau galbūt, kad savivaldybė duotų leidimą, kažkas laimėtų konkursą ir tiesiog nuomotų liemenes. Lygiai taip pat, kaip nuomoja gultus, skėčius“, – aiškino J. Pirožnikas.
Pasak gelbėtojų, jie kitąmet parodys pavyzdį – duos gelbėjimosi liemenes tiems, kas nori, nes patys jų turi apie 40. Palangos valdžia sako, kad rūpintis vaikų priežiūra turi ne savivaldybės tarnautojai, o tėvai, nes kurorto politikų ir taip patvirtintos taisyklės itin griežtos.
„Vaikai iki 14 metų ne tik kad negali maudytis vieni patys jūroje, bet net ant kranto arti jūros jie negali būti vieni. Pasižiūrėkime, ar to yra paisoma“, – nurodė T. Zaiceva.
Bet savivaldybė sako, kad nė vienas tėvas dėl vaikų nepriežiūros nėra sulaukęs baudos, tik įspėjimų.
