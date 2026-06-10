 Tikimasi atnaujinti „Hill Group“ alyvos gamyklos statybas

Tikimasi atnaujinti „Hill Group“ alyvos gamyklos statybas

2026-06-10 10:28
ELTOS inf.

Ilgiau nei pusantrų metų įstrigusias Kazachstano verslininko Dulato Kožamžarovo naudotos alyvos perdirbimo gamyklos „Hill Group“ statybas Klaipėdos rajone, gavus reikalingą finansavimą, tikimasi atnaujinti šių metų viduryje, skelbia „Verslo žinios“. Tokiu atveju, jei statybų darbai vyks nuosekliai, prognozuojama, kad gamybos pradžia galėtų prasidėti 2028 m. sausį.

<span>Tikimasi atnaujinti „Hill Group“ alyvos gamyklos statybas </span>
Tikimasi atnaujinti „Hill Group“ alyvos gamyklos statybas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Šiuo metu, portalo šaltinių duomenimis, gamyklą vystanti įmonė siekia pasiskolinti maždaug 50 mln. eurų – dėl finansavimo yra kreiptasi į nacionalinį plėtros banką ILTE ir tikimasi teigiamo atsakymo.

Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas portalui teigė girdėjęs, kad įmonei kilo problemų dėl finansavimo, tačiau ji yra gavusi visus statybos leidimus.

Pirmuoju etapu gamykloje planuojama sukurti apie 80 darbo vietų, baigus įgyvendinti antrąjį etapą, gamykloje pamainomis dirbs daugiau nei 200 žmonių.

Portalo duomenimis, į stambių investicinių projektų sąrašą įtrauktai gamyklai, jeigu bus įgyvendintos visos sutartos sąlygos, valstybės subsidija gali siekti beveik 16 mln. eurų. Skelbiama, kad stambių projektų sąraše įtvirtintas „Hill Group“ projekto įgyvendinimo terminas – 2031 m. kovo 9 d.

„Hill Group“ apie 100 mln. eurų viršijančias investicijas Lietuvoje paskelbė 2020 m. Pirminiais planais, gamykla jau turėjo pradėti veikti 2024 m. Vėliau jos atidarymas buvo numatytas 2026 m. pradžioje, tačiau statybos dabar nevyksta jau nuo 2024 m. pabaigos – ilgiau nei pusantrų metų.

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