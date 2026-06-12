„Tinderyje“ gimusią meilę vainikavo vestuvės su „Laluna“

Kvietimų daugiau nei 100
Kiekvienais metais ši akcija Vakarų Lietuvoje sukelia tikrą ažiotažą. Registracijos formas pildo jaunavedžiai iš visos Lietuvos, nors „Laluna“ yra regioninė radijo stotis. Garsas apie akciją pasklinda plačiai – po visą Lietuvą. Kvietimų sulaukta net iš Vilniaus, Kauno, Pasvalio, o viena pora „Laluną“ bandė pakviesti net į savo vestuves Ispanijoje. Iš viso dalyvauti akcijoje užsiregistravo daugiau nei 100 porų. Į finalą pateko 14. Lemtingą dieną iš 14 porų loterijos būdu tiesioginio eterio metu buvo atrinkta nugalėtojų pora. Paaiškėjo, kad šiais metais „Laluna“ vyks į Gabrielės ir Vilmanto vestuves.
Poros pažinti „Tinderyje“
Meilės istorija, prasidėjusi pažinčių programėlėje „Tinder“, virto gražia šeimos pradžia – Gabrielė ir Vilmantas susituokė Klaipėdos botanikos sode. Jaunųjų pasveikinti atvyko ne tik artimieji bei draugai, bet ir radijo stoties „Laluna“ vedėjai – Vaida Vytaitė ir Laurynas Šimkus. Kadangi vestuvių ceremonija vyko dienos metu, radijo darbuotojai pirmą kartą dalyvavo ne vakarinėje šventės dalyje, o pačioje santuokos registravimo vietoje, tapo santuokos liudininkais.
Gabrielės ir Vilmanto pažintis prasidėjo prieš ketverius metus, birželio 10-ąją. Nors pirmiausia juos suvedė virtuali erdvė, pora pasakoja, kad jau nuo pirmųjų pokalbių jautė ypatingą ryšį. Dvi savaites bendravę žinutėmis jie galiausiai nusprendė susitikti gyvai – ir, kaip sako patys, vos susitikę iš karto pajuto, kad yra skirti vienas kitam. Pirmasis jų pasimatymas įvyko Palangoje, todėl šį pajūrio miestą pora iki šiol vadina savo meilės miestu.
Įspūdingos vestuvinės dovanos
Akcijos partneriai jauniesiems paruošė įspūdingų dovanų. „TT-Line“ jaunavedžiams jų vestuvių dieną padovanojo kelionę keltu į Švediją arba Vokietiją automobiliu. Laive poros laukia romantiška vakarienė, naktis kajutėje, o ryte sotūs pusryčiai. „Helios galerija“ įteikė jaunųjų porai 1 000 eurų vertės čekį svajonių namams kurti, o „Factory by Ribas“ jaunajai padovanojo auksinę apyrankę su deimantų širdele – amžinos meilės simboliu.
Gabrielė ir Vilmantas labai džiaugėsi vestuvinėmis dovanomis. Povestuvinė kelionė jaunųjų laukia rudenį. Čia itin pravers akcijos partnerio „TT-Line“ dovana – mat jaunavedžiai yra dideli pramogų bei atrakcionų parkų gerbėjai, todėl planuoja kelionę į Vokietija, kur ketina aplankyti kuo daugiau parkų ir pasimėgauti bendrais nuotykiais. „Factory By Ribas“ dovana neabejotinai pradžiugins jaunąją – juk deimantai, kaip sakoma, geriausi merginų draugai. O 1 000 eurų vertės dovanų kuponas iš „Helios galerijos“ bus skirtas naujų poros namų jaukumui kurti.
Tai jau trečios vestuvės, į kurias pakviesta „Laluna“
Per trejus metus akcija „Pakviesk „Laluną“ į savo vestuves“ tapo daugiau nei radijo iniciatyva. Tai įrodymas, kad radijas gali būti ne tik girdimas eteryje, bet ir tapti gražiausių gyvenimo akimirkų dalimi. Su „Laluna“ – ilgai ir laimingai!
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