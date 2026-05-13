Turizmo sektoriuje – nerimas: stinga gidų

Problema tik aštrėja
Prieš 10 dienų pirmasis į Klaipėdą atvykęs kruizinis laivas žymėjo aktyviojo turizmo sezono pradžią.
Prasidėjo turizmo agentūrų ir gidų darbymetis, kuris truks bent penkis mėnesius.
Turizmo agentūros „Klaipėdos Mėja“, dirbančios su kruizinių laivų keleiviais, direktorė Monika Baltaduonė teigė, kad dėl gidų stygiaus kai kurie svečiai praranda galimybę išvykti į ekskursijas ir geriau pažinti miestą.
„Gidai turistams suteikia begalę informacijos – nuo istorinių faktų iki žinių, kaip mes gyvename. Svečias, išėjęs į miestą pasivaikščioti savarankiškai, jį mato kitaip. Jis mato pastatus, gatves, restoranus, tačiau negauna tos užkulisinės informacijos“, – kalbėjo M. Baltaduonė.
Ateityje problema gali tik paaštrėti, kadangi kruizinių laivų tik daugės – šiemet į Klaipėdą turėtų atvykti 64 laivai, o kitąmet laukiama daugiau nei 100 keleivinių lainerių.
Keblumai visame regione
Taip pat 2028 m. ketinama atidaryti naują kruizinių laivų krantinę – tai leis vienu metu prisišvartuoti net trims laivams, dabar jie gali švartuotis tik po vieną.
Anot M. Baltaduonės, šiemet papildomai reikėtų 10–15 gidų, nuo 2028 m. šis poreikis išaugs dar keliskart.
Kad išsiverstų, jos agentūra kviečia gidus iš kitų Lietuvos miestų, o ekskursijas planuoja taip, jog vienas gidas galėtų pravesti dvi ekskursijas per dieną.
„Klaipėdos Mėjos“ vadovė pripažįsta, jog, dirbant tokiu tempu, gidų pervargimas yra neišvengiamas, todėl agentūra stengiasi perimti iš jų kuo daugiau organizacinio darbo.
Gidų trūkumas nėra vien tik Klaipėdos problema.
M. Baltaduonė pasakojo, jog tai jaučiama ir kituose regiono uostuose – Taline ar Rygoje.
Šie miestai gali priimti daugiau nei vieną didžiulį kruizinį laivą, todėl susiduria su gidų ir transporto stoka.
Atlygis – be derybų
Klaipėdos apskrities gidų gildijos pirmininkė Daiva Statkuvienė atkreipė dėmesį, kad viena pagrindinių gidų trūkumo priežasčių yra nekonkurencingas atlyginimas.
„Darbas nėra gerai apmokamas. Kai kurie ekskursijų organizatoriai iš anksto nustato gidui atlygį už ekskursiją ir neina į derybas. Dėl to gidai būna nepatenkinti, yra kolegų, atsisakančių dirbti, jeigu atlygis jų nemotyvuoja. Norint kokybiškai pravesti ekskursiją, reikia perskaityti daug literatūros šaltinių ir sukaupti žinių. Tai yra tokie nematomi gido darbo užkulisiai ir manau, jog tai turi būti atitinkamai įvertinta“, – įsitikinusi D. Statkuvienė.
Kita priežastis – darbo sezoniškumas.
D. Statkuvienės teigimu, daugelis gidų bendruomenės narių dirba mokytojais ar dėstytojais, nes negali užsitikrinti stabilių pajamų visus metus.
Taip pat šis darbas reikalauja išskirtinių asmeninių savybių.
Gidai turi būti komunikabilūs, empatiški, visapusiškai išsilavinę, išmanyti tarptautinius skirtumus, turėti etikos ir psichologijos žinių, gebėti planuoti laiką, nuolat save tobulinti.
Gidų gildijos pirmininkė tvirtino, jog gido užduotis yra ne tik perteikti istorinę medžiagą, bet ir sukurti turistų emocinį ryšį su vieta.
„Gido veiklą galima vadinti gyva reklama miestui, nes nuo gido priklauso, kokį įspūdį turistai susidarys, ar rekomenduos kitiems atvykti“, – pabrėžė D. Statkuvienė.
Tai – miesto ambasadoriai
Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė siūlo populiarinti gido profesiją per informacijos sklaidą.
„Mūsų darbas yra mėginti įkalbėti žmones, kurie norėtų ir galėtų būti gidais, baigti gidų kursus ir dirbti šį miesto ambasadoriaus darbą. Ir tiesiog patys gidai galėtų paraginti žmones iš savo aplinkos tapti gidais. Studentai, baigę turizmo studijas, irgi galėtų susidomėti gido veikla kaip papildomu darbu vasaros metu“, – kalbėjo R. Savickienė.
Turizmo agentūros vadovė M. Baltaduonė mano, jog būtina branginti naujus gidus, kad jie liktų rinkoje.
„Mes visiems naujiems gidams suteikiame galimybę važiuoti į mokomąsias ekskursijas su profesionaliais gidais, skiriame laiko juos papildomai apmokyti, suteikiame kuo daugiau papildomos informacijos, kad naujas gidas startuotų kuo sėkmingiau ir ta sėkmė jį paskatintų toliau darbuotis su mumis“, – teigė M. Baltaduonė.
Gido pažymėjimą galima gauti įveikus 250 akademinių valandų trukmės kursus.
Turizmo informacijos centras organizuoja tokius gidų rengimo kursus.
Šiemet kursus baigė 12 asmenų, pernai – 10.
Vis dėlto ne visi juos baigusieji profesionaliai užsiima gido veikla.
Kai kurie dirba gidais tik savo malonumui keletą kartų per metus ar net visai tuo neužsiima.
„Iš pradžių žmonėms atrodo lengviau, o paskui pasidaro sudėtinga, nes reikia gerai komunikuoti, daug domėtis, turėti charizmos, patiems kurti įdomias ir patrauklias ekskursijas. Gido darbas nėra tik papildoma veikla, tai yra profesija“, – pasakojo R. Savickienė.
