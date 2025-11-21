 UAB „Klaipėdos paslaugos“ pradeda žiemos sezoną: technika ir komanda pasiruošusi iššūkiams

2025-11-21 11:32
Nors už lango dar turškia rudeninis lietus, Klaipėdoje kelininkams žiemos sezonas oficialiai jau prasidėjo. Nuo lapkričio 1-osios UAB „Klaipėdos paslaugos“ Komunalinių paslaugų skyrius perėjo į žieminį darbo ritmą: visą parą budinčios sniego valymo ir gatvių barstymo mašinos su ekipažais išrieda į Klaipėdos šiaurinę dalį, kai tik situacija mieste ima keistis. Jei orai dar labiau subjurtų, į darbus kibtų aštuonios bendrovės paruoštos specializuotos transporto priemonės.

Nuolatinė parengtis – 24 valandas per parą

Bendrovės Miesto priežiūros departamento direktorius Darius Boguslauskas pabrėžia, kad pavojingų situacijų jau kyla – jos atsiranda vos tik termometras pradeda svyruoti ties nulio riba. Oro temperatūra gali būti ir nežymiai teigiama, tačiau įšalusi kelio danga reaguoja kitaip: ant jos greitai susidaro šerkšnas, paviršius tampa slidus, o eismo sąlygos – klastingos.

„Mums patikėtos šiaurinėje miesto dalies gatvių dangose įrengėme specialius daviklius, kurie realiu laiku perduoda duomenis apie asfalto dangos temperatūrą, drėgmę, kritulius. Mūsų specialistai nuolat seka šią informaciją ir orų prognozes. Vos tik kyla rizika, technika išvyksta į gatves“, – aiškina D. Boguslauskas.

Priklausomai nuo situacijos pasitelkiami skirtingi pagalbininkai: druskos ar smėlio–druskos mišinio barstytuvai, tirpalo laistymo įranga ar sniego valytuvai.

Žiemos sezonui bendrovė paruošė aštuonias specializuotas transporto priemones ir sukaupė pakankamą atsargų bagažą: 1950 tonų druskos, 90 tonų smėlio, 80 tonų mišinio bei 650 kubinių metrų druskos tirpalo.

„Tokio kiekio užtenka visam sezonui, bet jei žiema pasirodytų permaininga, turime sutartis su tiekėjais – per dvylika valandų jie yra įsipareigoję pristatyti papildomas medžiagas“, – teigia departamento vadovas.

Kai gamta ima diktuoti savo taisykles

Bendrovės atstovai neslepia: net geriausia technika ir patyrę specialistai ne visada pajėgia nugalėti gamtos išdaigas. Pasak D. Boguslausko, vertėtų pasimokyti iš Skandinavijos šalių, kur gyventojai patys itin atsakingai reaguoja į ekstremalias oro sąlygas.

Norvegijos šiaurės vietovėse keliai laikinai uždaromi, kol kelininkai juos sutvarko, o Islandijoje per pūgas privačiam transportui judėti apskritai draudžiama – keliuose paliekamos tik specialiosios tarnybos.

Lietuvoje tokios priemonės netaikomos, tačiau ir čia pasitaiko dienų, kai vairuoti tampa nemenku iššūkiu. Plikledis, intensyvus snygis ar apribotas matomumas apsunkina judėjimą tiek vairuotojams, tiek kelių priežiūros komandai.

„Net ir dirbdami visu pajėgumu negalime garantuoti visiško saugumo. Todėl, esant ekstremalioms oro sąlygoms, pravartu įvertinti, ar kelionė nuosavu automobiliu tikrai būtina. Kartais kur kas išmintingiau rinktis viešąjį transportą – mes pirmiausia valome pagrindines gatves būtent tam, kad autobusai galėtų judėti sklandžiai“, – pabrėžia D. Boguslauskas.

Pasiruošus žiemai, Klaipėdos gatvės ir toliau bus stebimos visą parą, o pirmieji iššūkiai – pasitikti be delsos. Bendrovė žada reaguoti greitai, o gyventojų prašo kantrybės ir atsakingo elgesio, jei žiema nuspręs parodyti savo galią.

