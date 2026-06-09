UAB „Klaipėdos paslaugos“ tvarumo pažanga: nuo strategijos prie konkrečių rezultatų

„Jei finansinė ataskaita parodo, kaip įmonei sekasi finansiškai, tai tvarumo ataskaita atskleidžia, kaip atsakingai įmonė veikia ir kokią vertę kuria ne tik akcininkams, bet ir visuomenei“, – aiškino Vaidas Ramanauskas, UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius.
2024 metais UAB „Klaipėdos paslaugos“ viena iš pirmųjų šalyje parengė pirmąją tvarumo ataskaitą ir atliko vertinimą, padėjusį identifikuoti svarbiausias tvarumo temas: klimato kaitą, taršą, darbuotojų gerovę, klientų poreikius bei atsakingą valdyseną. 2025 metais šie prioritetai virto konkrečiais sprendimais ir rezultatais, o tvarumo rodikliai tapo sistemingai stebimi ir taikomi strateginiuose sprendimuose.
Vienas ryškiausių pasiekimų – reikšmingai sumažintas poveikis aplinkai
2025 metais jau 64 proc. bendrovės autobusų buvo varomi elektra arba biometanu, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėjo 36 proc. – nuo 4 623 iki 2 974 tonų CO₂ ekvivalento. Prie to prisidėjo perėjimas prie sertifikuoto biometano naudojimo viešajame transporte. Bendrovė tapo pirmąja Lietuvoje, keleivinio transporto reikmėms pradėjusia naudoti vietinį biometaną, pagamintą iš Lietuvoje surinktų maisto atliekų.
„Kartais girdime skeptiškus pasisakymus, esą dujiniai autobusai nėra ekologiški, tačiau kai kalbame apie biometano naudojimą – tai dviguba nauda gamtai ir žmonėms: nebenaudojame iškastinio kuro – gamtinių dujų, o energiją pagaminame iš maisto likučių, tarp jų ir išrūšiuotų Klaipėdoje“, – pasakojo V. Ramanauskas.
Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame energijos suvartojime per metus išaugo nuo 54 iki 71 proc., o visa bendrovės perkama elektros energija yra tik iš atsinaujinančių šaltinių.
Tęsiamas ir Klaipėdos gatvių apšvietimo modernizavimas – LED šviestuvų dalis mieste padidėjo iki 55 proc. Bendrovė taip pat pasirašė sutartis dėl 25 naujų hibridinių CNG ir elektros autobusų bei 6,5 MW galios saulės elektrinės įrengimo. Abu projektai bus įgyvendinti 2026 metais.
Tvarūs sprendimai darbuotojams, gyventojams ir miestui
Gyventojams svarbi paslaugų kokybė, o UAB „Klaipėdos paslaugos“ 2025 metais net 99,5 proc. viešojo transporto maršrutų įvykdė be sutrikimų.
„Daugelyje Europos miestų viešojo transporto organizatoriai kaip tikslą kelia 95–98 procentų įvykdytų reisų lygį, mūsų bendrovės rezultatai nė kiek jiems nenusileidžia“, – argumentavo V. Ramanauskas.
Autobusų parką pernai papildė 15 naujų transporto priemonių, antrus metus sėkmingai veikė „Pajūrio ekspresas“ – tarpmiestinio pavežėjimo paslauga, jungianti Klaipėdą, Kretingą ir Palangą su traukinių maršrutais. Dar viena su tvarumu susijusi nauja bendrovės veikla – visame uostamiestyje pradėta teikti bešeimininkių atliekų surinkimo paslauga.
UAB „Klaipėdos paslaugos“ daug dėmesio skiria ir darbuotojams. 2025 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 372 darbuotojai, o darbo užmokestis per dvejus metus išaugo 27 proc. Darbuotojų įsitraukimo rodiklis (teigiamai vertinančių organizaciją) padidėjo nuo 50 iki 60 proc. Taip pat atidarytas naujas Miesto infrastruktūros koordinavimo centras, sukūręs papildomas darbo vietas ir stiprinantis miesto infrastruktūros priežiūros pajėgumus.
Tvarumo pažanga atsispindi ir investicijose. 2025 metais 85,37 proc. bendrovės kapitalo investicijų buvo skirta veikloms, kurios prisideda prie klimato kaitos mažinimo, taršos prevencijos, energijos efektyvumo ar kitų aplinkosauginių tikslų. Tai investicijos, nukreiptos į elektrinių autobusų infrastruktūrą, LED apšvietimą, energetinį efektyvumą bei transporto ir miesto infrastruktūros modernizavimą.
2025 metais bendrovė sustiprino ir tvarumo valdyseną – paskyrė už tvarumą atsakingą valdybos narį bei rizikų valdymo ir tvarumo pareigūną, o tvarumo rodikliai tapo nuolat stebima strateginės veiklos dalimi.
„Tvarumas šiandien reiškia ne tik emisijų mažinimą, bet ir atsakingą požiūrį į darbuotojus, miestą, bendruomenę bei ilgalaikę paslaugų kokybę“, – teigia bendrovės vadovas V. Ramanauskas.
Ateityje UAB „Klaipėdos paslaugos“ planuoja toliau plėsti netaršų transportą, didinti energetinį efektyvumą ir investuoti į modernią Klaipėdos infrastruktūrą.
Pagal ES direktyvas, tvarumo ataskaitos yra privalomos didelėms įmonėms ir viešojo intereso organizacijoms. Su UAB „Klaipėdos paslaugos“ tvarumo ataskaitomis galite susipažinti internete https://klap.lt/titulinis/veiklos-planai-ir-ataskaitos/.
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