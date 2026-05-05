Uostamiestis ims paskolą

Dar prieš svarstant miesto taryboje, Klaipėdos savivaldybės kontrolieriaus tarnyba atliko tyrimą ir patvirtino, kad savivaldybei paėmus 16,34 mln. eurų paskolą investicijų projektams finansuoti, nebus viršyti Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyti skolos ir skolinimosi limitai.
Skolintomis lėšomis šiemet planuojama finansuoti devynis investicijų projektus.
Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui numatyta 1,46 mln. eurų, visa projekto vertė – 24 mln. eurų, įgyvendinimas turėtų būti baigtas 2028 m.
Už paimtą paskolą šiais metais savivaldybė ketina įrengti Ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centrą J. Karoso g. 13. Tam šiais metais reikės 1,1 mln. eurų, viso projekto vertė – 1,8 mln. eurų, įgyvendinimas numatytas 2027 m.
Darnaus judumo priemonių įgyvendinimui Taikos pr. reikės 1,17 mln. eurų, projekto vertė – 23,5 mln. eurų, įgyvendinimas turėtų būti baigtas 2028 m.
Atgimimo aikštės sutvarkymui reikės 3 mln. eurų. Viso projekto vertė – 23,24 mln. eurų, įgyvendinimas turėtų būti baigtas 2028 m.
Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymui daugiatiksliam naudojimui reikėtų 2,6 mln. eurų, viso projekto vertė – 12,26 mln. eurų, įgyvendinimas numatytas 2028 m.
Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas kainuos 1,67 mln. eurų, projekto vertė – 4,75 mln. eurų, jo įgyvendinimas turėtų būti baigtas šiais metais.
Ledo arenos statybai reikia 2,5 mln. eurų, projekto vertė – 36,2 mln. eurų, įgyvendinimas numatytas 2028 m.
Už savivaldybės paskolą tikimasi įrengti ir pripučiamą futbolo maniežą Sportininkų g. 46. Tam reikės 2 mln. eurų, viso projekto vertė – 3 mln. eurų, įgyvendinimas numatytas šiais metais.
Už paskolą ketinama atlikti kapitalinį pastato Smiltelės g. 14 remontą. Tam reikės 831,7 tūkst. eurų, viso projekto vertė – 1,45 mln. eurų, įgyvendinama bus šiemet.
Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai 2025 m. gruodžio 31 d. buvo 14,34 mln. eurų. Tai sudaro 3,2 proc. 2026 m. planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
Paėmus 16,34 mln. eurų ilgalaikę paskolą, bendra skola sudarytų 30,68 mln. eurų arba 6,8 proc. (limitas 60 proc.) 2026 m. planuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
