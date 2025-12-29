Uostamiestyje dėl vaizdo kamerų – mažiau nusikaltimų

Stebi visą parą
Pasak Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjo Albino Misevičiaus, vaizdo kameromis visą parą filmuojamos nesaugios miesto dalys, o vaizdas perduodamas į stebėjimo punktą, veikiantį uostamiesčio vyriausiojo policijos komisariato patalpose, esančiose Kauno g. 6.
„Atsižvelgiant į kriminogeninę situaciją ir siekiant išlaikyti gyventojų saugumą, kameros įrengtos viešosiose vietose – Poilsio, Sakurų ir Sąjūdžio parkuose, Gedminų g. alėjoje, Minijos g. ir Baltijos pr. sankryžoje, Klaipėdos piliavietėje ir Vasaros estradoje, aikštėje prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, Ąžuolų giraitėje, Rumpiškės kvartale, Paupiuose, ties žemės sklypu Rūko g. 33, Baltijos pr., Vingio pasaže, Liepų g. slipe, Melnragėje bei didesnio saugumo reikalaujančiose miesto dalyse“, – paaiškino A. Misevičius.
Iš viso mieste įrengtos 297 vaizdo stebėjimo kameros, iš jų – 10 kilnojamosios, įrengtos prie komunalinių atliekų surinkimo aikštelių.
„Išaiškinta dešimt pažeidėjų“
A. Misevičiaus teigimu, šių kilnojamųjų stebėjimo kamerų perduodamą vaizdą stebi Klaipėdos savivaldybės administracijos darbuotojai.
„2026 m. numatyta pradėti eksploatuoti 49 kameras, kurios bus perduotos pagal įgyvendinamus projektus“, – sakė A. Misevičius ir pridūrė, kad pradės veikti Draugystės parke šešios, K. Donelaičio alėjoje – šešios, take nuo Pempininkų a. iki Šilutės pl. 40A – 12, Šiauriniame rage – taip pat šešios, o parke prie Šilutės pl. – 19 vaizdo stebėjimo kamerų.
„Savivaldybės administracijos darbuotojai kamerų pagalba buvo išaiškinę 10 pažeidėjų. Pastebime, kad tose vietose, kur įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, pažeidimų sumažėja“, – tikino pašnekovas.
Tai – vienas pirmųjų žingsnių
Klaipėdos miesto policijos komisariato (PK) pareigūnų teigimu, vaizdo kameromis užfiksuota medžiaga yra labai naudinga aiškinantis įvairias nusikalstamas veikas ar pažeidimus.
Anot jų, pradedant ikiteisminius tyrimus, vienas pirmųjų tyrėjų žingsnių yra įvertinti, ar teritorija, kurioje galbūt įvykdyta nusikalstama veika ar pažeidimas, yra stebima vaizdo kameromis.
„Prireikus, pareigūnai gali pasinaudoti ne tik savivaldybės įrengtų miesto stebėjimo kamerų, bet ir kitų įvairių juridinių ar fizinių asmenų įsirengtų vaizdo stebėjimo kamerų, automobiliuose įrengtų registratorių užfiksuotais vaizdais. Šie vaizdai pareigūnams ypač padeda aiškinantis eismo įvykių, viešosios tvarkos pažeidimų, įvairaus pobūdžio vagysčių, plėšimų aplinkybes“, – nurodė Klaipėdos PK Komunikacijos poskyrio atstovai.
Užfiksavo šimtus pažeidimų
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, miestą stebinčių vaizdo kamerų perduodamus vaizdus didžiąją laiko dalį stebi ir galimus pažeidimus fiksuoja pareigūnai.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pavyzdžiui, 2025 m. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 17 d., Klaipėdoje, miestą stebinčiomis vaizdo kameromis buvo užfiksuota apie 400 Kelių eismo taisyklių pažeidimų, iki 40 alkoholio vartojimo viešosiose vietose atvejų.
238 vaizdo įrašai pateikti Klaipėdos miesto PK, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos ir kitų specializuotų padalinių tyrėjams, keturiais atvejais vaizdo medžiaga padėjo suteikti socialinę pagalbą.
