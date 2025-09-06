Vaikai įveikė skaitymo iššūkį: per vasarą perskaitė beveik tris tūkstančius knygų

Susirinkę jaunieji skaitytojai ir jų tėveliai džiaugėsi pasiektais rezultatais, vaišinosi saldumynais ir dalyvavo ypatingoje pramogoje – susitikime su svečiu iš Vinėtų kaimo.
Renginys užbaigė visą vasarą trukusį skaitymo maratoną.
Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Roberta Samauskė džiaugėsi įspūdinga dalyvių statistika.
„Turėjome apie 450 dalyvių, 89 įveikė iššūkį, o dar 37 vaikučiams trūko labai mažai, tik kelių knygų, kad irgi įveiktų iššūkį“, – pažymėjo R. Samauskė.
Pasak vedėjos, bendras iššūkio dalyvių perskaitytų knygų skaičius siekė beveik tris tūkstančius.
„Iššūkio metu kiekvienas turėjo perskaityti septyniolika knygų, tačiau turime ir tokių vaikų, kurie įveikė net 70", – tvirtino R. Samauskė.
Šventėje netrūko emocijų – vaikai klausėsi indėniškų istorijų, leidosi į ritmingą muzikinę kelionę „Būgnų ratas“ ir patys išbandė tradicinius instrumentus.
Padėkas jauniesiems skaitytojams įteikė Klaipėdos Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Eugenija Koveckienė, kuri pasveikino vaikus už atkaklumą ir meilę knygoms.
„Skaitantiems vaikučiams daug lengviau įsilieti į mokymosi procesą, ypač tiems, kurie neskiria skaitymo tik mokslo metams, bet skaito ir vasaros metu“, – pabrėžė E. Koveckienė.
Iššūkio iniciatorė neslėpė džiaugsmo dėl didelio klaipėdiečių susidomėjimo ir aktyvumo, todėl yra planuojama, kad ši iniciatyva taps ilgamete tradicija.
„Matome, kad renginys yra labai pasisekęs, todėl kitais metais tikrai kartosime. Tiesa, galbūt koreguosime temą – vietoj „Knyginėk po Klaipėdą“ gal atsiras kažkas naujo“, – teigė skyriaus vedėja R. Samauskė.
