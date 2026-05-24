Vandens autobusu – tik po poros savaičių

Šiemet pirmą kartą elektriniai vandens autobusai plukdys keleivius birželio 6-ąją, jais bus galima pasiplaukioti ir birželio 7-ąją. Nuolat šie autobusai kursuos tik nuo birželio 13-osios.
Kaip ir pernai, du laiveliai kasdien plauks dviem skirtingais maršrutais.
Naujiena tai, kad pirmoji stotelė bus įrengta prie Pilies tilto. Keleiviai turės galimybę pasigrožėti senamiesčiu, plauks pro Biržos tiltą, aplenks „Meridianą“.
Šiemet keisis ir maršrutai. Kaip ir anksčiau, vienas šių vandens autobusų plauks iki Tauralaukio tilto, stabtelėdamas Senamiesčio, Liepų g. tilto, Danės slėnio, Senvagės, Botanikos sodo stotelėse.
Kitas bus kur kas trumpesnis – nuo Pilies tilto vandens autobusas plauks tik iki Liepų g. tilto, ten apsisuks ir plauks atgal.
Ilguoju maršrutu bilietas į vieną galą kainuos, kaip ir anksčiau, penkis eurus, o trumpuoju – už tą pačią kainą bus galima nuplaukti į abi puses. Šis maršrutas vadinamas žiediniu.
Nesikeičia bilietų įsigijimo būdas. Sumokėti už šią malonią kelionę bus galima banko kortele, Keleivinio transporto elektroninio bilieto kortele, mobiliąja aplikacija arba Klaipėdiečio kortele. Grynieji pinigai šiame vandens autobuse nebus priimami.
Įsigyjant bilietus bus taikomis lengvatos toms pačioms asmenų grupėms, kaip ir miesto autobusuose. Taikant 50 proc. nuolaidą bilietas kainuos 2,5 euro, 80 proc. nuolaida galintiems naudotis asmenims bilietas kainuos eurą. Perkant bilietą su Klaipėdiečio kortele be nuolaidos bilietas kainuos 4,5 euro.
Ankstesnių metų patirtis leido apsispręsti, kad vandens autobusai sezoną šiemet baigs paskutiniąją rugpjūčio dieną.
Laikinai einanti „Klaipėdos keleivinio transporto“ vadovės pareigas Alina Mikalauskė teigė, kad sutartis dėl šių vandens autobusų darbo šią vasarą dar nesudaryta, ji baigiama parengti. Tikimasi, kad viskas, kas numatyta, vyks.
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