Važiuoti Žemynos gatve – tarsi lenktynių trasa: vairuotojai visai nepaiso kelio ženklų

„Žemynos g. – gyvenamoji zona. Pėstieji, šunų vedžiotojai, dviratininkai gatvėje ir važiuojamojoje dalyje turėtumėte jaustis saugesni, nes turite pirmenybę prieš automobilius“, – rašė vienas klaipėdietis feisbuko grupėje „Tauralaukio bendruomenė“.
„O ten skraido nuolat“, – tikino klaipėdietė.
„Šitas ženklas turi atsirasti visuose išvažiavimuose iš Pajūrio gatvės į vidines Tauralaukio gatves. Nesuprantu, kodėl iki šiol tai nepadaryta. Klaipėdos gatvė išvis kaip išprotėjusių „ralistų“ trasa, retas važiuoja mažiau 50km/val.“, – stebėjosi kita moteris.
„Mums prie namų Žemynos g. 8 partrenkė šunį. Kieme du vaikai. Po didelių pastangų su savivaldybe iškovojome, kad pastatytų šį ženklą. Dabar gatvėje gali likti vaikų pamiršti dviračiai, lėlių vežimai ir t. t., dėl ko vairuotojai priversti susimažinti greitį ir apvažiuoti. Tad viskas įmanoma“, – savo patirtimi pasidalijo įrašo autorius.
Kitas klaipėdietis pridūrė, kad Luizės kvartale – ta pati problema. Tad gyventojai svarsto vienytis ir spręsti ją bendromis jėgomis.
Kelių eismo taisyklių XXI skyriuje „Eismas gyvenamojoje zonoje“ nurodyta, kad pėstiesiems leidžiama judėti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Taip pat informuojama, kad šioje teritorijoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.
Gyvenamojoje zonoje draudžiama važiuoti didesniu kaip 20 km/val. greičiu, stovėti įjungus transporto priemonės variklį ilgiau nei būtina paruošti transporto priemonę važiuoti, lenkti ir pan.
Šios taisyklės galioja ir daugiabučių namų kiemuose, kur taip pat neretai pastebima, kad vairuotojai viršija greitį, nepraleidžia pėsčiųjų.
Klaipėdiečiai, pastebėję galimus greičio viršijimo, nesaugaus ar pavojingo manevravimo atvejus, turėtų apie tai pranešti tiek Klaipėdos savivaldybei, tiek policijai.
