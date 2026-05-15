„Verslo uostas“ Naujojoje perkėloje: unikalios erdvės su vaizdu į marias jau greit atvers duris

Vienas svarbiausių sėkmingo verslo komponentų yra vieta, o Naujoji perkėla uostamiestyje neabejotinai yra viena iš tų arterijų, kuriose pulsuoja gyvybė. Naujasis pastatas Nemuno gatvėje sukurtas taip, kad atlieptų tiek modernaus biuro, tiek aukštos klasės maitinimo įstaigos poreikius.
Administracinės erdvės: lankstumas ir prestižas
Nuomos konkursui pateikiamos 708,82 kv. m administracinės patalpos bei 154,73 kv. m viešojo maitinimo erdvė. Pastaroji skirta kavinės ar restorano veiklai išsiskiria unikalia vieta bei vaizdu į marias. Ypatingas šių patalpų akcentas – atvira lauko terasa.
Ši erdvė leis restorano ar kavinės svečiams mėgautis ne tik kokybišku maistu, bet ir grynu oru bei kvapą gniaužiančiais marių saulėlydžiais.
Strateginė vieta šalia keleivių srautų garantuoja nuolatinį lankytojų dėmesį.
Nuomininkams suteikiamas ypatingas lankstumas – galima rinktis tik tą ploto dalį, kuri geriausiai atitinka įmonės poreikius arba patalpas apjungti, sukuriant erdvę iki 708,82 kv. m. Administracinės patalpos išsidėsčiusios trečiajame ir ketvirtajame pastato aukštuose, o jų pradinė nuomos kaina siekia 26 Eur už kvadratinį metrą be pridėtinės vertės mokesčio. Į šią sumą jau įskaičiuotos išlaidos, už kurias nuomininkai paprastai moka papildomai: teritorijos ir bendrų erdvių tvarkymas, automobilių stovėjimo vietos, inžinerinių sistemų priežiūra bei nekilnojamojo turto ir žemės mokesčiai.
Viešojo maitinimo erdvei nustatyta 3500 Eur mėnesinė pradinė nuomos kaina už visą plotą be pridėtinės vertės mokesčio.
Nuomos sutartys bus sudaromos penkerių metų laikotarpiui su galimybe jas pratęsti iki dešimties metų. Paraiškos konkursui priimamos nuo 2026 m. gegužės 28 d. 10 val. iki 2026 m. gegužės 29 d. 14 val. elektroniniu paštu [email protected].
Potencialūs nuomininkai kviečiami iš anksto apžiūrėti siūlomas patalpas. Preliminari nuomos pradžios data numatyta rugpjūčio 1 d., tačiau patalpas galima apžiūrėti jau dabar, Jums patogiu metu. Apžiūros organizuojamos iki gegužės 21 d., pasiteiravimui tel. +370 615 10452.
Papildomos galimybės: konferencijų salės nuoma
Modernus pastatas pritaikytas ne tik kasdieniam darbui, bet ir renginiams. Miesto verslo bendruomenei ar būsimiems nuomininkams bus suteikiama galimybė nuomotis 55 vietų konferencijų salę, puikiai tinkančią seminarams, renginiams, mokymams, reprezentaciniams susitikimams ar net išskirtinėms šventėms organizuoti.
Naujasis pastatas atveria išskirtines perspektyvas ir neapsiriboja vien tik kvadratiniais metrais. Tai galimybė įkurdinti savo verslą ten, kur susikerta uostamiesčio laivybos romantika ir modernaus verslo dinamika.
Svarbi informacija ir konkurso sąlygos
Visa išsami informacija, nuomos konkurso sąlygos ir reikiami dokumentai pateikiami bendrovės internetiniame puslapyje www.keltas.lt informacijos apie aukcionus skiltyje.
Naujausi komentarai