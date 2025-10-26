 Vidury dienos – sprogdinimai: tėvai į tai žiūri pro pirštus?

Vidury dienos – sprogdinimai: tėvai į tai žiūri pro pirštus?

2025-10-26 12:00
Klaudija Audickaitė

Nors fejerverkų sezonas dar neprasidėjo, kai kuriuose Klaipėdos kiemuose jau aidi sprogimai. Gyventojai piktinasi – net ir dienos metu vaikai sprogdina petardas, o suaugusieji į tai žiūri pro pirštus, nors tokie „žaidimai“ kelia pavojų ne tik jiems patiems, bet ir aplinkiniams.

Šokiravo: klaipėdietė nustėro pamačiusi, kaip tėvas ramiai stebi savo vaiką, dienos metu sprogdinantį petardas. Šokiravo: klaipėdietė nustėro pamačiusi, kaip tėvas ramiai stebi savo vaiką, dienos metu sprogdinantį petardas.

„Išgirdau, kad kažkas lauke dienos metu gausiai sprogdino petardas – nieko nelaukusi pažvelgiau pro langą ir pamačiau šokiruojantį vaizdą – jas sau ramiausiai sprogdino vaikas, o vyresnio amžiaus žmogus (panašu, tėvas) ramiu veidu stovėjo ir žiūrėjo“, – pasakojo klaipėdietė Gabija.

Pasak jos, veiksmas vyko prie pat gatvės, kur važinėja daug automobilių ir vaikšto praeiviai – prie pat Klaipėdos universiteto.

„Jie ten ilgai sprogdino tuos pirotechnikos gaminius, ir visus kartus vaikas jas pats uždegė. Juk tai pavojinga – kokį pavyzdį vaikui rodo tėvas?“ – retoriškai klausė mergina.

Tokie atvejai – ne pavieniai, nes policija kasmet vis primena, kad pirotechnikos priemonės – ne žaislai, o netinkamai jas naudojant galima ne tik susižaloti, bet ir sukelti gaisrą ar įbauginti aplinkinius.

„Tai buvo pavojinga ne tik vaikui, bet ir aplinkiniams – galbūt atrodo smulkmena, bet užtenka vieno neteisingo žingsnio, kad nutiktų nelaimė. Jeigu veiksmas būtų vykęs naktį? Juk tai gali ir aplinkinius išgąsdinti“, – svarstė klaipėdietė.

Šiame straipsnyje:
fejerverkai
sprogimai
sprogdinimas
petarda
vaikas
gyventojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų