Vidury dienos – sprogdinimai: tėvai į tai žiūri pro pirštus?

„Išgirdau, kad kažkas lauke dienos metu gausiai sprogdino petardas – nieko nelaukusi pažvelgiau pro langą ir pamačiau šokiruojantį vaizdą – jas sau ramiausiai sprogdino vaikas, o vyresnio amžiaus žmogus (panašu, tėvas) ramiu veidu stovėjo ir žiūrėjo“, – pasakojo klaipėdietė Gabija.
Pasak jos, veiksmas vyko prie pat gatvės, kur važinėja daug automobilių ir vaikšto praeiviai – prie pat Klaipėdos universiteto.
„Jie ten ilgai sprogdino tuos pirotechnikos gaminius, ir visus kartus vaikas jas pats uždegė. Juk tai pavojinga – kokį pavyzdį vaikui rodo tėvas?“ – retoriškai klausė mergina.
Tokie atvejai – ne pavieniai, nes policija kasmet vis primena, kad pirotechnikos priemonės – ne žaislai, o netinkamai jas naudojant galima ne tik susižaloti, bet ir sukelti gaisrą ar įbauginti aplinkinius.
„Tai buvo pavojinga ne tik vaikui, bet ir aplinkiniams – galbūt atrodo smulkmena, bet užtenka vieno neteisingo žingsnio, kad nutiktų nelaimė. Jeigu veiksmas būtų vykęs naktį? Juk tai gali ir aplinkinius išgąsdinti“, – svarstė klaipėdietė.
