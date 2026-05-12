Viena para be karšto vandens: „Klaipėdos energija“ pradeda šilumos tinklų patikrą

Trumpi karšto vandens atjungimai
Pasibaigus šildymo sezonui, bendrovė pradeda kasmetinius šilumos tiekimo tinklų hidraulinius bandymus. Šiemet Klaipėdoje jie vyks šešiais etapais nuo gegužės 11 iki birželio 16 dienos, o Gargžduose – dviem etapais: gegužės 21 ir birželio 10 dienomis. Vamzdynų patikros metu gyventojams karšto vandens tiekimas bus sustabdytas iki vienos paros.
Kiekvieno etapo metu karšto vandens tiekimą planuojama stabdyti 8.30 val. ryte ir atnaujinti kitos dienos 7 val. ryte. Prieš metus daugeliu atvejų vamzdynų patikrą pavyko atlikti greičiau nei per parą. Karšto vandens tiekimas buvo atnaujintas tos pačios dienos pavakarę, todėl dalis gyventojų jiems įprastą darbo dieną didesnių nepatogumų beveik nepajuto.
Ateityje „Klaipėdos energija“ ir toliau sieks trumpinti karšto vandens tiekimo sustabdymo laiką. Taip pat ieškos pažangesnių vamzdynų patikros būdų, kurie galėtų padėti dar labiau sumažinti arba galimai visiškai išvengti atjungimų.
Būdas išvengti galimų gedimų
Hidrauliniai bandymai atliekami tam, kad būtų patikrintas vamzdynų stiprumas ir sandarumas. Bandymų metu vamzdynuose laikinai padidinamas slėgis, todėl tikrinamos trasos turi būti atjungiamos nuo pastatų šilumos punktų. Tai atlikti yra būtina, nes šilumos punktuose esantys karšto vandens ruošimo šilumokaičiai nėra pritaikyti padidintam slėgiui ir, jų neatjungus, galėtų būti pažeisti. Dėl šios priežasties vartotojams laikinai nutraukiamas karšto vandens tiekimas.
Šie bandymai yra svarbi pasirengimo naujam šildymo sezonui dalis. Jie leidžia iš anksto nustatyti silpnesnes vamzdynų vietas ir pašalinti defektus dar šiltuoju metų laiku. Jei tokie gedimai išryškėtų šaltojo sezono metu, dalis vartotojų laikinai liktų be šildymo.
Todėl planinės tinklų patikros atliekamos iškart pasibaigus šildymo sezonui, kai jų poveikis gyventojams yra mažiausias.
Hidraulinius bandymus kasmet atlikti įpareigoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintos „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“. Šie bandymai taikomi centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms, teikiančioms šildymo ir šilumos karštam vandeniui ruošti paslaugas.
Patikrai ruošiamasi iš anksto
Apie planuojamą karšto vandens tiekimo sustabdymą gyventojai iš anksto informuojami SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais. Jei bandymų metu būtų nustatyta defektų, jų šalinimas gali užtrukti papildomai 1–2 dienas. Tokiais atvejais vartotojai bus informuojami atskirai.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Klaipėdos energija“ šilumą tiekia iki pastato įvado, o už pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas atsakingas jų prižiūrėtojas, administratorius arba daugiabučio bendrija. Hidraulinių bandymų metu sklendes pastate užsuka ir atsuka namo prižiūrėtojas. Todėl konkretus karšto vandens atjungimo ir tiekimo atnaujinimo laikas kiekviename name gali priklausyti ir nuo pastato prižiūrėtojo, administratoriaus ar bendrijos veiksmų.
Kol karštam vandeniui ruošti nebus tiekiama šiluma, gyventojams rekomenduojama užsukti patalpos įvadinę karšto vandens sklendę. Taip galima išvengti situacijų, kai iš karšto vandens čiaupo bėga šaltas vanduo, tačiau apskaitomas jis kaip karštas.
Hidrauliniai bandymai vyks pagal iš anksto numatytą grafiką.
Klaipėdoje:
|
I etapas 05.11
|
Bokštų g. 1, 6, 7, 8, 9, 12. Butkų Juzės g. 3, 4, 5, 7, 9, 14. Danės g. 5, 6, 7, 8A, 9, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43. Dariaus ir Girėno g. 8, 10, 12, 19, 19A, 21. Gintaro g. 1, 2, 5, 11, 12, 17. Gulbių g. 8. H. Manto g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9A, 11, 11A, 11B, 13, 18, 20, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 37A, 43, 45A, 49, 51, 55. I. Kanto g. 6, 7, 8, 11, 15, 19, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. J. Janonio g. 3, 4 ,6A, 6B, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32. J. Karoso g. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 21A, 21B. J. Zauerveino g. 9, 10, 10A, 16, 16A, 18, 21, 22, 23, 25. Jūros g. 1, 2, 4, 7, 8, 17, 23, 25. K. Donelaičio a. 1, 3, 5, 5B, 6B, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16. Kalvos g. 4, 7. Kareivinių g. 2, 4. Karklų g. 2, 5, 8, 10A, 10B, 11, 17, 18. Kuršių a. 2. Laivų skg. 4. Liepų g. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 16A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 39, 40, 40A, 41, 42, 43A, 44, 44A, 45A, 46A, 47, 47A, 48A, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 53A, 55. Ligoninės g. 2, 3, 5, 7, 13. M. Mažvydo al. 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 13. Malūnininkų g. 1, 2, 3, 4, 14, 16. Mažoji Smilties g. 2. Medžiotojų g. 6, 8, 12. Naujoji Uosto g. 2, 3, 8, 8A, 9, 11, 12A, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26. Naujojo Sodo g. 1, 1A, 1C, 1K, 3, 12. Pievų Tako g. 3A, 8, 24, 38. Priestočio g. 1, 1A, 5, 5A, 7, 9A, 11, 14, 16, 24, 30. Puodžių g. 1, 4, 5, 10, 11, 17, 22. Pušyno g. 10, 10A, 23, 29, 29A, 33, 33A. S. Daukanto g. 2, 4, 5, 8, 9, 9A, 11, 13, 13A, 24A, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40A, 40B, 41, 43. S. Nėries g. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16B, 18. S. Šimkaus g. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 16A, 19, 21. Sankryžos g. 7. Smilties Pylimo g. 3, 14, 17, 31. Sodų g. 3, 5, 6, 7, 8, 10. Sportininkų g. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19A, 21, 22, 24, 28, 32. Stadiono g. 5, 15, 16, 19. Šaulių g. 3, 4, 8, 14, 16. Švyturio g. 6A, 6B, 8, 10, 14, 14A, 16, 18. Trilapio g. 6, 12. Vilties g. 10, 12. Viršutinė g. 1, 3KA, 3KB, 5, 12, 17, 19, 20, 21. Vytauto g. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 30, 32, 34, 38.
|
II etapas 05.18
|
Aukštoji g. 1, 8, 9, 12, 15, 19A. Baltikalnio g. 9, 10, 10A, 11. Bangų g. 2, 4, 5A, 6A, 7, 7A, 9, 10, 12, 14A, 15, 17, 17A, 19, 19B, 20, 21, 23. Bažnyčių g. 5, 6. Bijūnų g. 7, 8, 9, 10, 10A, 10D, 13, 17. Birutės g. 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 19, 21, 22, 23, 25. Bružės g. 2. Butsargių g. 10, 11. Danės g. 8, 8B. Daržų g. 1, 1A, 1B, 6, 8, 10, 13, 18. Didžioji Vandens g. 2, 5, 7, 18, 21. Galinio Pylimo g. 3, 3B, 5, 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 22, 24, 26, 28. Gluosnių g. 9, 11, 17, 23. Gluosnių skg. 3, 8. Grįžgatvio g. 3. Joniškės g. 3. Jono g. 2, 5, 6. Jurginų g. 2C, 10A, 16, 17, 26, 33. Kauno g. 3, 5, 6, 7, 9, 9A, 9B, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 41, 43, 45, 47, 49. Kepėjų g. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12. Kooperacijos g. 3, 3A, 5, 7, 7A, 9. Kūlių Vartų g. 5, 7. Kurpių g. 3, 4, 8, 9. Lelijų g. 19. Minijos g. 1A, 2, 3, 9, 11, 35, 37. Mokyklos g. 33, 33A. Paryžiaus Komunos g. 1, 1A, 1B, 2, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 16A, 18, 20, 22, 24, 24C, 25, 25A. Pilies g. 1, 2, 3, 5, 10, 12, 12A. Pylimo g. 2, 4. Priešpilio g. 2, 2A, 4, 9. Ryšininkų g. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11. Rumpiškės g. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 18, 20, 20A, 20B, 22, 22A, 22B, 24, 24A, 24B, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Rūtų g. 4, 6, 9, 12, 13, 15. Sausio 15-osios g. 3, 4, 5, 6, 6A, 6C, 7, 10, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24. Skerdėjų g. 3. Sukilėlių g. 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20. Šaltkalvių g. 2, 3. Šermukšnių g. 4, 9, 9B, 9C, 10, 11, 27. Šilutės pl. 2, 4A, 4B, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16B, 18, 20, 22, 24. Taikos pr. 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 21B, 22A, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 35A, 35B, 35C, 36, 38, 39, 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48B, 48C, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61. Teatro g. 2, 5, 7. Tiltų g. 1, 3, 4, 6, 6A, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 26A, 29. Tilžės g. 4, 9, 11, 13, 18, 19, 21, 23, 23B, 28A, 31, 32A, 34, 37, 39, 46A, 48, 48A, 49, 52, 52D, 54, 56, 56B, 60. Tomo g. 2, 10, 16, 22, 24. Tulpių g. 21. Turgaus a. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 24. Turgaus g. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 33, 37, 37A. Vežėjų g. 2, 4. Žiedų skg. 2, 2A. Žvejų g. 1, 2, 2B, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18A, 19, 20, 21, 22.
|
III etapas 05.25
|
Artojo g. 3, 7B, 7D, 7E, 7F, 7G, 9, Dailidžių g. 15, 41, 43, 45. Dariaus ir Girėno g. 3, 5, 9. Dragūnų g. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Dzūkų g. 6. Garažų g. 2. Eitkūnų g. 45. Geležinkelio g. 2A, 6, 12. Girininkijos g. 3A. H. Manto g. 22, 26, 30, 36, 38, 44, 46, 74A, 75, 76, 77, 84, 90, 92, 94. J. Zembrickio g. 5, 9. Jaunystės g. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16. Joniškės g. 14. Kaštonų g. 6A. Klevų g. 1, 3, 5, 7, 7A, 13
Kretingos g. 1, 2, 3, 5, 8, 8B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 28A, 29, 31, 33, 35, 36B, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58A, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 92, 94A, 94H, 96, 96A, 98, 98A, 100, 177A, 179A, 179B. L. Giros g. 1, 4, 5, 6. Liepojos g. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10A, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 39, 41, 43, 45, 49, 58A, 238. Liepų g. 64, 80, 81, 3, 83, 83A, 83B. Lietuvininkų a. 4, 4A, 7, 9. Miško g. 12A. Mokyklos g. 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23. P. Lideikio g. 2. Panevėžio g. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25H. Pilkalnio g. 1, 3, 5, 7,. Plytinės g. 5. Priestočio g. 1B, 4, 6, 8. Putinų g. 5. Ragainės g. 1, 2, 2A, 3, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 6, 6A, 7, 9, 9A, 11, 11A, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 15A, 17, 17A. Ramioji g. 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. S. Daukanto g. 16, 20, 23, 24, 24A, 25, 26. Sandėlių g. 16. Savanorių g. 4. Senvagės g. 1, 4, 6, 9, 11, 13, 15. Šarlotės g. 6, 8, 10, 12, 14. Šaulių g. 21, 22, 23, 23A, 25A, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Šiaurės pr. 15, 17, 25. Šilutės pl. 17A, 19, 19C, 26, 27, 29, 31, 33. Šviesos g. 3, 4. Trinyčių g. 4A. Universiteto al. 12, 17, 19. Utenos g. 26. V. Berbomo g. 1, 2, 3, 5, 10, 13, 15. Valstiečių g. 1, 10. Verpėjų g. 4. Veterinarijos g. 2, 4, 9, 15, 17, 19, 23, 29. Vilties g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7K1, 8, 9. Vyšnių g. 13. Žolynų g. 1, 22, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 73.
|
IV etapas 06.01
|
Agluonos g. 5. Baltijos pr. 1, 4, 5, 6A, 7, 8B, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26A KB, 26B, 26C, 26E, 26F, 26G, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 65A, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99A, 101, 103, 107, 109, 111A, 111B, 111C, 111D, 117. Birutės g. 22A. Darželio g. 1, 3, 4, 6, 8, 11. Debreceno g. 3A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58A, 58B, 58C, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96. Dubysos g. 10, 12, 19, 21, 27, 31, 37, 39A, 60A, 62, 68, 72. Gilijos g. 17. Kalnupės g. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 20, 21, 25. Kuosų g. 16, 18, 20. Minijos g. 90, 100, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 130A, 130B, 130C, 130D, 131, 132, 133, 134, 135, 135A, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141A, 142, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157. Naikupės g. 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12A, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 25, 25A, 27, 27A, 28, 30. Nemuno g. 8, 38, 115, 131, 133. Nidos g. 1, 1A, 1B, 3, 5A, 9, 13, 15, 36, 38, 40, 40A, 40C, 46, 48, 50, 54, 56, 72. Poilsio g. 10, 12, 14, 16, 18A, 19, 20. Rambyno g. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Statybininkų pr. 2. Strėvos g. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sulupės g. 3A, 5, 7, 8, 10, 10A, 11, 12, 13, 13A, 18, 20, 26. Šiaulių g. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19. Šilutės pl. 26B, 28, 32, 36, 38, 40A, 42, 44, 48B, 50, 50A, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 68. Šturmanų g. 20. Taikos pr. 52C, 54, 56, 58, 61, 61A, 62, 63, 64, 66, 66A, 66B, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76A, 77, 81, 81A, 83, 85, 87, 89. Žalgirio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15.
|
V etapas 06.08
|
Alksnynės g. 3, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15A, 15B, 17, 19, 21, 23. Debreceno g. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61. Deimės g. 1, 6, 16, 19, 23, 25. Gedminų g. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 18A, 20, 22. I. Simonaitytės g. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34. Irklų g. 1. Jūreivių g. 19. Karlskronos g. 2, 3, 6. Liubeko g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21. Minijos g. 159, 169F, 169K. Naujakiemio g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 27. Nemuno g. 40, 167. Nidos g. 74, 76. Pietinė g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20. Poilsio g. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43. Priegliaus g. 4, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G. Rambyno g. 14, 14A, 16, 18, 20, 22. Reikjaviko g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 17. Rusnės g. 4. Senoji Smiltelės g. 4, 7. Smiltelės g. 14, 16, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61. Statybininkų pr. 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 51. Taikos pr. 76, 80, 80A, 82, 86, 88, 88A, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 101A, 101D, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118A, 119, 120, 120A, 120B, 120C, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141A, 141B, 141C, 144, 146. Varpų g. 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 29. Žardininkų g. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 29.
|
VI etapas 06.15
|
Bandužių g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Brožynų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13. Budelkiemio g. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. I. Simonaitytės g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37. Jūrininkų pr. 4, 10, 12, 27. Kretainio g. 3. Kuncų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Laukininkų g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15A, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Lypkių g. 13. Lūžų g. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mainų g. 5, 6, 8, 13, 15, 19, 31. Markučių g. 1, 2, 3, 5. Mogiliovo g. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Pramonės g. 6, 8, 8A. Smiltelės g. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A, 13, 19. Svajonės g. 21, 27, 38, 40. Šilutės pl. 35, 39A, 49, 70, 72, 74, 76, 82, 83A 84, 86, 88, 90, 93B, 95, 95B, 101, 103, 105, 105A. Tilžės g. 90. Vaidaugų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Vilniaus pl. 10. Vingio g. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14B, 15, 21, 21A, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47. Vyturio g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, 23, 25.
Gargžduose:
|
I etapas 05.21
|
Kranto g. 3. Kvietinių g. 28, 30, 71. Laukų g. 8. Liepų g. 1, 3. Vasario 16-osios g. 40, 42. Vytauto g. 27, 34.
|
II etapas 06.10
|
Dariaus ir Girėno g. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 31A, 33, 35. J. Basanavičiaus g. 4. J. Janonio g. 1, 13, 15, 17, 22, 28, 30, 32, 34, 36. Jūratės g. 3. K. Mindaugo g. 12. Karaliaus Mindaugo g. 2; 3, 3K2, 24. Kastyčio g. 5, 12, 14. Klaipėdos g. 1, 2, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 17A, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 74. Kvietinių g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9D, 11, 14, 17, 17A, 19B, 25. Melioratorių g. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Minijos g. 2, 3. Minijos skg. 4, 6, 8. Naujoji g. 5. P. Cvirkos g. 8, 10, 13B, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35. Pušų g. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52. Sodo g. 1, 6, 12. Taikos g. 4, 5, 6, 8, 9, 11. Tilto g. 1, 2, 2A. Turgaus g. 8, 10, 13B, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35. Vingio g. 2, 4, 6. Žemaitės g. 3, 5, 10, 13A, 20, 22, 23, 53.
Patikrinti, kada konkrečiame name laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo, galima čia.
Patikrinti, kuri įmonė prižiūri konkretų namą, galima čia.
Naujausi komentarai