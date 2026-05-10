Vietoj baudos – pasiūlymas

Klaipėdietė, savo mažametį vedanti į vaikų lopšelį-darželį Žardininkų gatvėje, atkreipė dėmesį į raudoną lapelį, užkištą už jos automobilio valytuvų.
Iš pradžių moteris pagalvojo, kad gavo baudą dėl parkavimo, nors automobilį pasistatė leistinoje vietoje.
„Pamačiau lapelį, užkištą už mašinos valytuvo, ir pirmoji mintis buvo, kad gavau baudą. Tačiau perskaičiusi supratau, kad tai skelbimas dėl automobilio nupirkimo. Tiesą pasakius, keistas būdas, bet gal kažkam jis ir veikia, visgi automobiliai čia stovi kasdien“, – svarstė klaipėdietė ir pridūrė, kad tokia praktika kartojasi jau ne vieną savaitę ir kelia daugiau klausimų nei atsakymų.
Ant raudono lapelio – keli žodžiai ir telefono numeris.
„Pirkčiau jūsų automobilį“, – be klaidų rašoma lapelyje.
Nepaisant to, kad toks būdas įsigyti automobilį atrodo netradicinis, žmonės svarsto, kad jis gali būti veiksmingas.
Kol kas lieka neaišku, kas palieka šiuos lapelius ir ar ši iniciatyva tęsis ir toliau.
