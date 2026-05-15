Vladui Žulkui – išskirtinis įvertinimas

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai vakar pritarė V. Žulkaus kandidatūrai.
„Archeologas V. Žulkus yra ilgametis Klaipėdos pilies ir senamiesčio (nuo 1974 m.) kuršių priešistorės, povandeninio paveldo objektų tyrinėtojas, paskelbęs dešimtis mokslinių monografijų ir straipsnių. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs ne tik Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos, bet ir jos atstatymo klausimais. Galime konstatuoti, kad prof. V. Žulkus yra pirmasis parašęs ankstyvosios (XIII–XVIII a.) Klaipėdos istoriją, naujai parengęs iki tol klaidingai formuluotą Klaipėdos raidos modelį ir yra vertas šio garbingo titulo“, – nurodyta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pranešime Klaipėdos savivaldybei.
V. Žulkus yra gavęs aibę įvertinimų, tarp jų – 2009 m. suteiktas Klaipėdos miesto kultūros magistro vardas, 2011 m. jam įteiktas Latvijos pripažinimo ordino Komandoro didysis kryžius, tais pačiais metais pelnė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžių, 2015 m. suteiktas Palangos miesto garbės piliečio vardas, 2023 m. Kultūros paveldo departamentas jį apdovanojo Kultūros ministerijos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kultūros paveldui“, o 2024-aisiais jis pelnė akademiko Vytauto Gudelio atminimo medalį.
Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Klaipėdai, įvertinus asmeninį indėlį bei miesto vardo propagavimą pasaulyje.
Šis garbingas apdovanojimas savivaldybės tarybos sprendimu skiriamas kiekvienais metais ir yra suteikiamas ne daugiau kaip vienam asmeniui.
Už ypatingus nuopelnus Klaipėdai miesto garbės piliečio vardas yra suteiktas 24 asmenims. Jis teikiamas kasmet, rugpjūčio 1-ąją minint Klaipėdos gimtadienį.
2025 m. šis apdovanojimas suteiktas tapytojui marinistui Edvardui Malinauskui.
