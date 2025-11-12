VMI perspėjo: žemės mokesčiui – savaitė

1,4 mln. eurų
Vieniems žemės mokestis liko toks pats, kaip ir pernai, kiti nustemba, kad reikia mokėti daugiau.
Klaipėdos apskrities VMI vadovas Audrius Morkūnas paaiškino, kodėl ir kaip šis mokestis skaičiuojamas.
„Žemės mokestis – tai mokestis už privačią žemę. Jį moka visi žemės savininkai – tiek gyventojai, tiek įmonės. Nesvarbu, ar tai sodo sklypas, ar pieva, ar žemės plotas mieste – jei žemė yra jūsų vardu, už ją reikia sumokėti žemės mokestį“, – paaiškino A. Morkūnas.
Klaipėdiečiams ir uostamiestyje registruotoms įmonėms iš viso yra apskaičiuota mokėti apie 1,4 mln. eurų mokesčio.
1 mln. 87 tūkst. paskaičiuota mokesčių gyventojams, apie 334 tūkst. eurų suma – įmonėms.
„Likus savaitei iki termino pabaigos – lapkričio 17 dienos, už žemę jau sumokėjo daugiau nei 38 proc. klaipėdiečių“, – tikino A. Morkūnas.
Savivaldybių biudžetus jie papildė apie 611 tūkst. eurų.
Skirtingi tarifai
A. Morkūnas išaiškino, kokių išimčių numatyta skaičiuojant žemės mokestį.
„Yra išimčių. Kai kuriems gyventojams taikomos lengvatos, pavyzdžiui, senjorams, žmonėms su negalia, taip pat kai žemė naudojama tam tikrai veiklai. Kai kurie valstybei ar savivaldybei priklausantys žemės plotai apskritai neapmokestinami“, – tikino A. Morkūnas.
„Žemės mokestį lemia du dalykai – žemės mokestinė vertė ir tarifas, kurį nustato savivaldybė. Mokestinę vertę apskaičiuoja Registrų centras, įvertindamas rinkos kainas konkrečioje vietovėje. O savivaldybės taryba nusprendžia, kokį procentą nuo tos vertės taikyti – nuo 0,01 iki 4 procentų. Todėl vienoje savivaldybėje mokestis gali būti mažesnis, kitoje – didesnis“, – teigė vadovas.
Klaipėdos miesto savivaldybėje, kaip ir kitur, tarifai peržiūrimi kasmet.
Klaipėdiečiams kilo klausimas, jei jie šiemet įsigijo žemės, ar jau reikia už ją mokėti?
„Viskas priklauso nuo to, kada įsigijote sklypą. Jei žemę pirkote iki birželio 30 d., mokestis taikomas už visus metus. Jei pirkimas įvyko antroje metų pusėje, pirmą kartą mokėsite tik kitais metais. Kitaip tariant, jei sklypas jūsų vardu registruotas pirmąjį pusmetį, žemės mokestis jau bus skaičiuojamas“, – paaiškino A. Morkūnas.
Už apleistus sklypus – sankcijos
Kai kurios savivaldybės taiko padidintus tarifus už apleistus ar netvarkomus sklypus.
Tai daroma tam, kad žemė nebūtų palikta dirvonuoti, o savininkai būtų skatinami ją prižiūrėti. Kiek tarifas padidėja, priklauso nuo savivaldybės sprendimo.
A. Morkūnas paaiškino, ką reikia daryti, jei žmogus nesutinka su jam paskaičiuoto mokesčio dydžiu.
„Jei manote, kad žemės vertė netiksli, galite kreiptis į Registrų centrą dėl vertės patikslinimo. Jei kyla klausimų dėl paties mokesčio apskaičiavimo, tarifų ar lengvatų – kreipkitės į VMI. Mes visada padedame išsiaiškinti. Svarbiausia – nepalikti to paskutinei dienai“, – paaiškino A. Morkūnas.
Jei gyventojas nesinaudoja elektroninėmis VMI paslaugomis, mokėtiną žemės mokesčio sumą gali sužinoti paskambinęs į Mokesčių informacijos centrą arba, iš anksto užsiregistravęs, gyventojas gali užsukti į artimiausią VMI aptarnavimo padalinį.
