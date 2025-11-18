Vokiečių karių kapinėse – Gedulo diena

Kaip pabrėžė renginio organizatorius, asociacijos „Vokietuva“ vadovas Manfredas Wageneris, šių metų renginys svarbus dėl tebesitęsiančių karinių veiksmų Ukrainoje bei įtemptos geopolitinės politinės situacijos Europoje ir pasaulyje.
Vokiečių karių kapinėse prie memorialo čia palaidotiems žuvusiesiems pagarbą atidavė Lietuvos karinių jūrų pajėgų garbės sargyba, vokiečių ir britų kariškiai, Klaipėdos vokiečių bendruomenės nariai, miesto ir šalies politikai.
Vokiečių tautinė gedulo diena Vokietijoje minima jau daugiau nei šimtmetį.
Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, Klaipėdoje po tik 1998 m. buvo galutinai sutvarkytos vokiečių karių kapinės, o Vokiečių tautinė gedulo diena čia pradėta minėti nuo 2019-ųjų.
„Ši tradicija atėjo iš Vokietijos, ji atsirado po Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet valstybė patyrė didelius nuostolius, buvo daug žuvusiųjų, ir taip Vokietijoje buvo įvesta Gedulo diena. Po Antrojo pasaulinio karo ši tradicija buvo atgaivinta. Šią dieną daugiau minimi karuose žuvę kariai“, – teigė Klaipėdos vokiečių draugijos pirmininkas Arnoldas Piklaps.
Anot A. Piklaps, atmintinų dienų yra gana daug, dabar buvo paminėta Tautinė gedulo diena, o kitą sekmadienį (lapkričio 23-iąją) S. Dacho namų bendruomenė pagal liuteronišką tradiciją kviečia klaipėdiečius į Skulptūrų parke esantį Tautinių kultūrų centrą, kur bus minimas Amžinybės sekmadienis, skirtas civilių Klaipėdos gyventojų atminimui.
Daugybė jų yra palaidota būtent dabartiniame Skulptūrų parke, buvusiose senosiose miesto kapinėse.
