Vos sutvarkyti paplūdimių tualetai – vėl suniokoti

„Buvo neįgaliųjų tualetas, pritaikytas žmonėms su vežimėliais. O dabar tualetas – visiškai išdraskytas. Lempos nuluptos, laikikliai, kriauklės užkištos, smėlio pripilta, visas inventorius, statybiniai blokai iš kažkur atvilkti, bordiūrai“, – pasakojo Melnragės-Girulių tvarkymo skyriaus vedėjas Marius Maliorius.
Ir taip suniokotas ne tik neįgaliųjų tualetas, bet ir šalia esantys vyrų bei moterų tualetai.
„Durys buvo išverstos, kranus aplaužė, kur vanduo pajungtas. Muilinės, dozatoriai nulaužti. Kriauklė tualetiniu popieriumi užkišta, atsuko vandenį ir viskas bėgo praktiškai visą naktį“, – kalbėjo M. Maliorius.
Išdraskyti ir išspardyti tualetai – ne tik Centriniame paplūdimyje. Už maždaug 400 metrų esančioje Antrojoje Melnragėje jie atrodo panašiai.
„Neseniai tualetai buvo atidaryti vasaros sezonui. Prieš kokias 4–5 savaites. Aptvarkyti, perdažyti, bet vėl turime remonto. Turėsime vėl veiklos“, – teigė M. Maliorius.
Paplūdimių darbuotojams po tokių vandalų išpuolių nusvyra rankos.
„Nežinau, kaip tuos žmones pavadinti. Negaliu pasakyti. Be žodžių. Kasmet tas pats – suoliukus degina, tualetus niokoja, ir jau ne pirmą kartą taip“, – piktinosi vyras.
„Dirbame, dirbame, o kiti laužo ir laužo. Nespėjame tvarkyti“, – kalbėjo darbuotojas.
Tualetai prie paplūdimių kasmet atveriami balandį, kai žmonės gausiau traukia prie jūros. Ir vis niokojami.
„Patiems juk reikia. Atvažiuoja, džiaugiasi gamta ir paslaugomis. Net neįsivaizduoju, ką reikia daryti“, – svarstė moteris.
„Labai liūdna, kad taip vyksta“, – apgailestavo praeivė.
Į paplūdimius darbuotojai kviečia ir policiją. Kartą, kai tualetai buvo sprogdinti, darbavosi net greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ pareigūnai.
„Rudenį subombardavo Girulių tualetą. Metė sprogmenis. Kvietėme policiją. Dabar vėl. Kokių čia priemonių imtis, ką daryti? Pasitarkime visi, ką padaryti, gal kameras pastatyti. Nes dabar, gaunasi, policija irgi bejėgė“, – sakė „Klaipėdos paplūdimių“ direktorius Žigintas Narmontas.
Kol kas paplūdimiais besirūpinantys darbuotojai vandalų padarytų nuostolių dar nesuskaičiavo. Tačiau neabejoja, kad tualetų tvarkymas ir visko atnaujinimas nemažai kainuos.
„Dirba, tvarko, švarina, kad žmonėms būtų geriau ir švariau. Dabar remontuosime, tvarkysime“, – sakė Ž. Narmontas.
Paplūdimiuose jau baigiami pasiruošimo darbai. Atnaujinti takai, gelbėtojų postai, inventorius. Dalis jo – nauja. Ir suolai, ir persirengimo kabinos. Tik šiukšlių dėžių ateinančią vasarą paplūdimiuose bus mažiau.
„Kad poilsiautojai ir lankytojai tai, ką atsinešė, tą ir išsineštų. Šiukšlių dėžės bus prieigose, kad pačiame paplūdimyje jų nebūtų. Nes ir paukščiai, ir vapsvos renkasi“, – aiškino Ž. Narmontas.
Vasarą paplūdimiuose atsiras ir nauji ženklai. Juose jau nebebus nurodyta, koks tai paplūdimio ruožas.
„Paplūdimių pavadinimai bus parašyti, bet zonavimas – kur bendri, moterų, nudistų paplūdimiai – bus žymimas ženklais, kaip visoje Europoje. Kad visi suprastų, jog čia jau kitos zonos riba“, – pasakojo Ž. Narmontas.
Iki birželio paplūdimių tvarkytojai specialia technika išvalys net smėlį. Tik meldžia, kad vandalai ir kitų jų darbų nepaverstų niekais. Taip pat prašo žmonių nebūti abejingų – pamačius chuliganus juos sudrausminti ir pranešti pareigūnams.
