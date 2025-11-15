Žaliasis Klaipėdos uosto kursas

Pasak Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) vadovo Algio Latako, uosto žaliasis kursas įgauna apčiuopiamą formą, esą tvarumas nebėra tik siekis.
Teigiama, kad elektros tiekimo nuo kranto įranga leis keltams pirmiesiems uoste išjungti variklius ir sumažinti poveikį aplinkai beveik iki nulio. Ateityje tai padaryti galės ir kiti laivai.
Elektros tiekimo nuo kranto įrenginiai jau atgabenti į Klaipėdos konteinerių terminalą ir Centrinį Klaipėdos terminalą.
Pirmajame veiks vienas įrenginys, galintis tiekti elektrą laivams, o Centriniame Klaipėdos terminale – trys.
Iš Estijos į Klaipėdos uostą atgabenti įrenginiai iškart pradėti montuoti minėtų terminalų krantinėse.
Pastatyta įranga bus jungiama prie elektros tinklų bei atliekami jos derinimo, išbandymo darbai.
Planuojama, kad projektas bus užbaigtas ateinančių metų pradžioje ir į minėtus terminalus atplaukiantys keltai galės prie krantinių stovėti išjungę variklius.
Šis projektas – tarsi įsibėgėjančios elektrifikacijos Klaipėdos uoste ženklas.
Kaip skelbta anksčiau, vienas elektros tiekimo nuo kranto įrenginys Klaipėdos uoste atsirado rugsėjį.
Uosto direkcijos lėšomis Laivyno bazėje sumontuota įranga kol kas bus svarbiausia vandeniliu ir elektra varomam atliekų surinkimo laivui, kuris jau baigiamas statyti.
Šiuo metu Klaipėdos konteinerių terminale ir Centriniame Klaipėdos terminale montuojami įrenginiai yra pritaikyti būtent Klaipėdos uostą su Danija, Švedija, Vokietija ir Lenkija jungiantiems keltams ir ro-ro laivams, kurie gabena riedamuosius krovinius.
Artimiausiais metais tokius įrenginius ketinama pastatyti ir kituose terminaluose, kur jais galėtų pasinaudoti kruiziniai ir konteineriniai laivai.
Skaičiuojama, kad prie kranto stovintys laivai sukuria 41 proc. visų emisijų uoste.
Ateityje visiškai elektrifikavus krantines, emisijos turėtų sumažėti net apie 33 proc.
Galimybės laivams tiekti elektrą nuo kranto bus naudingos siekiant mažinti Klaipėdos uosto veiklos pėdsaką aplinkoje bei iškastinio kuro naudojimą.
Naujausi komentarai