 Žardininkų parke – kino vakaras

Žardininkų parke – kino vakaras

2026-06-05 13:16
Klaudija Audickaitė

Žardininkų parke netrūko kino mėgėjų, šurmulio ir vaikų juoko. Čia surengtas nemokamas kino vakaras po atviru dangumi atviliojo gausų būrį įvairaus amžiaus klaipėdiečių – nuo mažųjų žiūrovų iki senjorų.

Aktualu: Žardininkų parkas vienam vakarui virto jaukia kino erdve po atviru dangumi – susirinko gausus būrys klaipėdiečių.
Aktualu: Žardininkų parkas vienam vakarui virto jaukia kino erdve po atviru dangumi – susirinko gausus būrys klaipėdiečių. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Dar prieš filmo seansą parke vyko įvairios pramogose ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems – susirinkusieji bendravo, dalyvavo žaidimuose bei leido laiką kartu gryname ore.

Daugelis į renginį atvyko su draugais, šeimomis ar kaimynais, atsinešė kėdžių, pledų ir užkandžių.

Vakaro kulminacija tapo po atviru dangumi rodytas animacinis filmas „Karalienės korgis“.

Parke vyravo jauki ir vasariška atmosfera – žmonės vaišinosi spragėsiais ir kartu stebėjo filmą.

Organizatoriai džiaugėsi dideliu žmonių susidomėjimu.

Tokie renginiai uostamiestyje vis dažniau tampa proga miestiečiams daugiau laiko praleisti kartu ir mėgautis vasaros vakarais po atviru dangumi.

Dar vienas toks filmo vakaras vyks birželio 11 d., 18 val., šalia Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos (Bandužių g. 4).

Ten 18.30 val. vyks „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ šokių pasirodymas, kurio metu ir patys dalyviai galės išmokti šokio žingsnelių.

O 20 val. bus rodomas filmas „La La Land“ („Kalifornijos svajos“) – tai istorija apie svajones, meilę ir drąsą siekti to, kas svarbiausia.

Šiame straipsnyje:
Žardininkų parkas
kino vakaras
filmo peržiūra

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