Žardininkų parke – kino vakaras

Dar prieš filmo seansą parke vyko įvairios pramogose ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems – susirinkusieji bendravo, dalyvavo žaidimuose bei leido laiką kartu gryname ore.
Daugelis į renginį atvyko su draugais, šeimomis ar kaimynais, atsinešė kėdžių, pledų ir užkandžių.
Vakaro kulminacija tapo po atviru dangumi rodytas animacinis filmas „Karalienės korgis“.
Parke vyravo jauki ir vasariška atmosfera – žmonės vaišinosi spragėsiais ir kartu stebėjo filmą.
Organizatoriai džiaugėsi dideliu žmonių susidomėjimu.
Tokie renginiai uostamiestyje vis dažniau tampa proga miestiečiams daugiau laiko praleisti kartu ir mėgautis vasaros vakarais po atviru dangumi.
Dar vienas toks filmo vakaras vyks birželio 11 d., 18 val., šalia Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos (Bandužių g. 4).
Ten 18.30 val. vyks „Jazz Fam Lindy Hop Klaipėda“ šokių pasirodymas, kurio metu ir patys dalyviai galės išmokti šokio žingsnelių.
O 20 val. bus rodomas filmas „La La Land“ („Kalifornijos svajos“) – tai istorija apie svajones, meilę ir drąsą siekti to, kas svarbiausia.
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