Žolė jau kelia erzelį

Miestietis pasidalijo nuotraukomis iš Malūno parko. Jose matyti suoliukai, kuriuos jau baigia paslėpti aukšta žolė – ji taip suvešėjusi, kad veržiasi pro tarpus.
Tai atrodo neestetiškai ir kelia nepatogumų norintiems prisėsti. Be to, aukštoje žolėje veisiasi erkės, apie tai byloja ir parke esantys ženklai.
Kitas klaipėdietis pastebėjo, kad Debreceno gatvėje taip pat galima pamatyti teritorijas, kurios tik iš dalies nušienautos.
„Už Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios esančios žolės šiais metais dar niekas nešienavo, o ji tikrai siekia 12 centimetrų. Kitose vietose, pavyzdžiui, Baltijos prospekte arba Debreceno gatvėje dalis teritorijos nušienauta, dalis palikta. Reikia suprasti, kad dalis žolės priklauso vienai bendrijai, dalis – kitai. Keistai visa tai atrodo“, – konstatavo klaipėdietis.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, žolės pjovimo darbai Malūno parke buvo pradėti praėjusią savaitę.
„Konkrečių, iš anksto viešai nustatytų šienavimo grafikų nėra, teritorijos prižiūrimos pagal faktinę būklę ir prioritetus. Šiuo metu Malūno parke vyksta žaliųjų plotų priežiūros darbai, todėl artimiausiu metu žolė bus nupjauta visoje teritorijoje, įskaitant ir vietas aplink suoliukus. Už žolės pjovimą Malūno parke atsakinga bendrovė „Ekonovus“, – teigė I. Kubilienė.
Savaitgalį pastebėta, kad žolės Malūno parke aplink suoliukus neliko, tačiau kitose uostamiesčio erdvėse jos tebėra.
Naujausi komentarai