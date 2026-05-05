Per 80 tūkst. eurų PVM išvengusio automobilių pardavėjo laukia teismo verdiktas

Kaip antradienį pranešė prokuratūra, ji Šiaulių apygardos teismo prašo procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, asmenį pripažįstant kaltu dėl mokesčių vengimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.
Kaltinamajam prašoma galutinės 10 tūkst. eurų dydžio baudos, taip pat Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai priteisti per 67 tūkst. eurų. Inspekcija byloje pareiškė 80 tūkst. eurų civilinį ieškinį, dalį jo asmuo apmokėjo.
Prokuratūra taip pat prašo iki civilinio ieškinio įvykdymo palikti galioti laikiną nuosavybės teisės apribojimą į kaltinamojo ir į užsienio bendrovės turtą – laikinai areštuotas transporto priemones.
Atsižvelgiant į tai, kad asmuo ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę pripažino ir gailisi, tyrimas baigtas supaprastinto proceso tvarka. Pasak teisėsaugos, vyras su siūloma bausme ir civiliniu ieškiniu sutiko, juos įsipareigodamas sumokėti per vienus metus.
Tyrimo duomenimis, anksčiau neteistas vyras, Lietuvoje veikdamas užsienio bendrovės vardu, 2018–2021 metais Šiaulių mieste vykdė transporto priemonių prekybą, tačiau dalies pardavimų neapskaitė.
Be to, būdamas kitos lietuviškos įmonės vadovu, jis į apskaitos dokumentus įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie transporto priemonių pardavimus, taip iškreipdamas įmonės finansinę apskaitą.
Nustatyta, kad vyrui vadovaujant užsienio įmonei ne mažiau kaip 230-ies transporto priemonių pardavimai nebuvo įforminami apskaitos dokumentais. Dėl šių kaltinamojo veiksmų išvengta daugiau nei 80 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
