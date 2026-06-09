Degalinėje – smūgis į veidą

Spaudė garso signalą
Klaipėdos Priestočio gatvėje esančioje degalinėje atsitiko tai, ko nė vienas žmogus negalėtų tikėtis.
Praėjusio trečiadienio vidurdienį čia buvo nemažai žmonių. Vieni mokėjo už degalus ir pirkinius, kiti kantriai laukė savo eilės įsipilti degalų.
Prie vienos kolonėlės stovėjo apynaujis „Lexus“ markės automobilis, pažymėtas angliškais valstybiniais numeriais.
Aplinkiniai atkreipė į jį dėmesį, kai vairuotojas pradėjo intensyviai spausti garsinį signalą.
Liudininkai vėliau pasakojo supratę, kad jauni vyrai mašinoje tiesiog nekantravo.
Kalbėjo kaip nusikaltėlis
Prie kolonėlės tuo metu degalus į savo mašiną pylėsi jaunas vyras. Jis kaip tik baigė procedūrą ir užtruko vos akimirką šluostydamas nuo degalinės pistoleto ant kėbulo nulašėjusius degalų lašus.
Iš „Lexus“ pasigirdo riksmai ir keiksmažodžiai bei kalėjimo žargoną primenantys žodžiai: „Ei tu, velnias, nori gauti? Traukis!“
Vyras paaiškino, kad pasitrauks, kai baigs piltis degalus.
Šią situaciją stebėję žmonės nespėjo nė sureaguoti, kai iš angliškais numeriais pažymėto automobilio iššoko ryžtingai nusiteikęs jaunas vyras ir smogė nepažįstamajam į veidą.
Smūgio būta rimto. Sportiškas žmogus visu ūgiu išsitiesė ant žemės, trumpam neteko sąmonės, o burna prisipildė kraujo.
Tuo metu jam smogęs nepažįstamasis paskubėjo grįžti į mašiną, ir automobilis iš degalinės išvažiavo.
Bandys atpažinti įtariamąjį
Visa tai matė daug žmonių, įvykį užfiksavo ir degalinės vaizdo stebėjimo kameros.
Nukentėjusiajam padėti atskubėję liudininkai negalėjo atsistebėti tokiu įžūlumu. Net 90-aisiais, kai mieste tarpusavyje kovojo nusikaltėlių gaujos, tokių dalykų nebuvo.
Nukentėjęs vyras kreipėsi į medikus. Jam buvo konstatuotas galvos smegenų sutrenkimas, chirurgas susiuvo žaizdą burnos viduje.
Apie įvykį buvo informuota ir policija, miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos sutrikdymo.
Tyrėjai gavo vaizdo įrašą ir remdamiesi juo bando rasti automobilio savininką.
„Esu matęs, kai vyrai barasi, kivirčas kaista, žodžiai aštrėja, o tada pasipila smūgiai. Šį kartą viskas buvo visiškai ne taip. Tie vyrai mašinoje su angliškais numeriais atrodė kaip pasiutę. Atrodė, kad juos ką tik iš kalėjimo paleido. Galbūt tai mūsiškiai, kurie Anglijoje nugaras lenkia, o į tėviškę grįžę jaučiasi ereliai“, – neslėpė pasipiktinimo vienas įvykio liudininkų.
Miesto policijos komisariato vadovas Gintautas Pocevičius atviravo, kad tai tikrai netipiškas įvykis, ir patikino, kad yra vilčių įtariamąjį nustatyti.
Jeigu pareigūnams nepavyks to padaryti naudojantis savomis priemonėmis, tikėtina, kad jie paprašys visuomenės pagalbos.
(be temos)