Dėl įvykių Šilutės naktiniame klube pradėti trys ikiteisminiai tyrimai: nukentėjo tik moterys

Šeštadienio naktį, apie 3 val., Šilutės naktiniame klube galimai klubo apsaugos darbuotojas sukėlė fizinį skausmą moteriai, gimusiai 1996 metais.
Į policijos pareigūnus taip pat kreipėsi 1998 metais gimusi moteris, kuri informavo, kad tą pačią naktį, apie 4 val., naktiniame klube pažįstama moteris ją išvadino necenzūriniais žodžiais ir sukėlė fizinį skausmą.
Tuo metu apie 3.56 val. tame pačiame klube nepažįstamas vyriškis sukėlė fizinį skausmą 1991 metais gimusiai neblaiviai (1,75 promilės) moteriai.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai.
