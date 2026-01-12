Suskaičiavo šalčio aukas: tarp jų – ir dvimetis vaikas

„Deja, patikimos informacijos, ar jie tikrai patyrė kažkokius kūno dalių nušalimus, nėra. Šeštadienį, sausio 10 d., sulaukta penkių skambučių, kuriais buvo pranešta apie konkrečius kūno dalių nušalimus“, – Eltai teigė BPC atstovė Vilma Juozevičiūtė.
Jos teigimu, sekmadienį tokių skambučių fiksuota aštuoni, pirmadienį – vienas.
Pasak BPC atstovės, absoliuti dauguma nušalimus patyrusių žmonių – 40–80 m. vyrai, jauniausia šalčio auka – dvejų metų vaikas. Didžioji dalis nukentėjusiųjų skundėsi nušalę kojas, keli žmonės – rankas.
„Vaikas nušalo ranką Kaune – sausio 10 d. buvo gautas sunerimusių tėvų skambutis“, – Eltai teigė V. Juozevičiūtė.
Be to, sekmadienį rasta ir nuo šalčio mirusių asmenų. Rokiškio rajone, Spiečiūnų kaime, prie namų rastas sušalęs vyro, gimusio 1959 metais, kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Vėlų sekmadienio vakarą Tauragės rajone taip pat rastas sušalusio vyro kūnas. Kaip pranešė Tauragės apskrities policija, apie 22.47 val. Gaurės miestelyje, gyvenamojo namo kieme, rastas sušalusio vyro, gimusio1972 metais, kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Sinoptikai sako, kad remiantis preliminariais duomenimis, antrą naktį iš eilės šalyje buvo išmatuota pati žemiausia oro temperatūra net tik per šią žiemą, bet ir per pastaruosius dvejus metus.
Molėtuose pirmadienio naktį temperatūra nukrito iki 23,5 laipsnių šalčio. Pastarąjį kartą žemesnė oro temperatūra Lietuvoje buvo išmatuota tik 2024 m. sausio 8 d., kai Zarasuose šalo iki 28 laipsnių.
Lietuvoje toliau prognozuojami šalti orai
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) skelbia, kad antradienio naktį vietomis numatomas nedidelis sniegas. Kai kur rūkas. Pūs silpna vėjas. Temperatūra 13–18, vietomis iki 22 laipsnių šalčio. Dieną be žymesnio sniego. Vėjas pūs silpnas, temperatūra kris iki 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną vietomis, didesnė tikimybė – vakariniuose rajonuose, pasnigs. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 18 laipsnių šalčio, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį daug kur sniegas, dieną jis bus nedidelis. Pustys. Vėjas pietryčių, naktį 9–14 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, rytuose iki 18 laipsnių šalčio, dieną 7–12, pajūryje 4–6 laipsniai šalčio.
Policija, medikai ir ugniagesiai ragina gyventojus tinkamai apsirengti, riboti buvimo lauke trukmę, taip pat ragina pasirūpinti vyresnio amžiaus, vienišais asmenimis, vaikais. Patariama neužstatyti privažiavimų prie pastatų ir kiemų, kad gelbėjimo tarnybos galėtų operatyviai pasiekti įvykio vietą.
Per praėjusias tris paras ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje vyko gesinti 110 gaisrų ir atliko 120 gelbėjimo darbų. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.
Naujausi komentarai