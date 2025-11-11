 Dėl prie kabelio palikto plastikinio maišo – tarnybų sujudimas Klaipėdoje

Dėl prie kabelio palikto plastikinio maišo – tarnybų sujudimas Klaipėdoje

Įvestas planas „Skydas“
2025-11-11 08:36
BNS inf.

Klaipėdoje prie kabelio paliktas juodas plastikinis maišas paskatino pareigūnus įvesti planą „Skydas“, antradienį pranešė policija.

Dėl prie kabelio palikto plastikinio maišo – tarnybų sujudimas Klaipėdoje / Asociatyvi BNS nuotr.

Toks planas įvedamas siekiant neutralizuoti sprogmenų keliamas rizikas.

Tačiau, patikrinus maišo turinį, sprogstamųjų medžiagų nerasta.

Incidentas nutiko Kairių gatvėje.

 Policija surinko medžiagą apie įvykį.

